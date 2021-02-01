污泥作为污水处理的副产物，产量巨大且含水率高。调理是污泥脱水和无害化的重要步骤。研究了酸化/氧化/絮凝的联合调理方法，从胞外聚合物（EPS）、粒径、有机质3个角度阐明调理流程中污泥的变化情况。结果表明：酸化会显著影响EPS在污泥中的分布，且pH越低，总EPS含量越低，氧化和絮凝对EPS的影响较小；粒径变化主要发生在絮凝阶段，但是酸化和氧化的预处理显著影响着阳离子聚丙烯酰胺（CPAM）的絮凝效果；污泥的有机质种类主要为酪氨酸、色氨酸和类腐殖酸，酸化会使紧结合EPS（TB\|EPS）层有机质含量显著降低，氧化首先会促使有机质释放，再将释放的有机质氧化分解。当pH=2，K 2 FeO 4 投加量为10%（质量分数，下同），CPAM投加量为0.5%时，压滤泥饼含水率为81.5%，比原污泥泥饼降低了5百分点。