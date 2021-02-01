[1] 石琦,黄润,王洪涛,等. 酸化/氧化/絮凝联合调理污泥的全过程研究[J].环境污染与防治,2020,42(10):1263.
　[J].Environmental Pollution & Control,2020,42(10):1263.
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 酸化/氧化/絮凝联合调理污泥的全过程研究()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
42卷
期数:
2020年10期
页码:
1263
栏目:
研究报告
出版日期:
2021-02-01

文章信息/Info

作者:
 石琦黄润王洪涛李风亭
 1.同济大学环境科学与工程学院，上海 200092；2.污染控制与资源化研究国家重点实验室，上海 200092
关键词:
 污泥调理胞外聚合物粒径三维荧光
文献标志码:
A
摘要:
 污泥作为污水处理的副产物，产量巨大且含水率高。调理是污泥脱水和无害化的重要步骤。研究了酸化/氧化/絮凝的联合调理方法，从胞外聚合物（EPS）、粒径、有机质3个角度阐明调理流程中污泥的变化情况。结果表明：酸化会显著影响EPS在污泥中的分布，且pH越低，总EPS含量越低，氧化和絮凝对EPS的影响较小；粒径变化主要发生在絮凝阶段，但是酸化和氧化的预处理显著影响着阳离子聚丙烯酰胺（CPAM）的絮凝效果；污泥的有机质种类主要为酪氨酸、色氨酸和类腐殖酸，酸化会使紧结合EPS（TB\|EPS）层有机质含量显著降低，氧化首先会促使有机质释放，再将释放的有机质氧化分解。当pH=2，K2FeO4投加量为10%（质量分数，下同），CPAM投加量为0.5%时，压滤泥饼含水率为81.5%，比原污泥泥饼降低了5百分点。

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更新日期/Last Update: 2020-12-28