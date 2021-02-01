[1] 朱军,李姝,王斌,等. 常规锌浸渣焙烧前后重金属形态及环境活性变化分析[J].环境污染与防治,2020,42(10):1269.
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[J].Environmental Pollution & Control,2020,42(10):1269.
常规锌浸渣焙烧前后重金属形态及环境活性变化分析()
《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]
- 卷:
-
42卷
- 期数:
-
2020年10期
- 页码:
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1269
- 栏目:
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研究报告
- 出版日期:
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2021-02-01
文章信息/Info
- 作者:
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朱军; 李姝; 王斌; 王正民; 赵律; 陈毅鹏
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1.西安建筑科技大学冶金工程学院，陕西 西安 710055；2.陕西省汉中锌业有限公司，陕西 勉县 725000
- 关键词:
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锌浸渣; 锌窑渣; 重金属形态; 风险评价
- 文献标志码:
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A
- 摘要:
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为明确常规湿法炼Zn工艺过程中锌浸渣焙烧前后的污染特性变化，借助扫描电子显微镜和X射线衍射分析矿物相特征，并采用修正的欧洲共同体标准物质局（BCR）逐级提取法分析锌浸渣及锌窑渣中重金属的赋存形态，最后采用RAC风险评价准则评估锌浸渣及锌窑渣中重金属对环境的潜在危害性。结果表明：（1）锌浸渣中，Zn和Cd的易转移性最大、对环境的危害性较大，Pb对外界环境pH和氧化还原电位的变化最敏感。（2）锌窑渣中，Pb的易转移性最大、环境危害最大，Zn的潜在转移能力最强。（3）锌浸渣焙烧前后各重金属大多稳定存在于残渣态中。（4）常规锌浸渣焙烧后，除Pb外，各重金属污染风险降低。
更新日期/Last Update:
2020-12-28