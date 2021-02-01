为明确常规湿法炼Zn工艺过程中锌浸渣焙烧前后的污染特性变化，借助扫描电子显微镜和X射线衍射分析矿物相特征，并采用修正的欧洲共同体标准物质局（BCR）逐级提取法分析锌浸渣及锌窑渣中重金属的赋存形态，最后采用RAC风险评价准则评估锌浸渣及锌窑渣中重金属对环境的潜在危害性。结果表明：（1）锌浸渣中，Zn和Cd的易转移性最大、对环境的危害性较大，Pb对外界环境pH和氧化还原电位的变化最敏感。（2）锌窑渣中，Pb的易转移性最大、环境危害最大，Zn的潜在转移能力最强。（3）锌浸渣焙烧前后各重金属大多稳定存在于残渣态中。（4）常规锌浸渣焙烧后，除Pb外，各重金属污染风险降低。