锰是自然环境中活跃的过渡金属，微生物介导的锰氧化过程及其锰氧化产物在土壤环境中起着重要作用。越来越多的研究表明锰氧化微生物种类繁多，代谢多样，调控复杂。为了更好地了解和应用该类微生物，需要掌握其代谢机理以及生理生化特征。土壤环境是锰氧化微生物重要的栖息地，然而土壤环境复杂、异质性强，这使得锰氧化微生物与土壤环境之间的相互作用极其复杂，需要开展更多的研究工作。综述了目前报道的锰氧化微生物分类、锰氧化代谢途径以及微生物锰氧化在土壤环境中的作用，并对将来的研究工作进行了展望。