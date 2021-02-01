联防联控已成为区域大气污染有效应对战略，确定联防联控的范围和等级是其关键所在。根据各城市污染物长期监控数据，运用相关性分析、线性回归、聚类分析等方法确定联防联控子区域；其次，构建了联防联控子区域大气污染水平、平均人口密度、对区域整体污染的影响程度和污染治理弹性4个等级评价指标，并利用优劣解距离（TOPSIS）-灰色关联综合评价模型对联防联控子区域进行等级评价；最后，把该方法应用到京津冀区域13个城市的PM 2.5 和O 3 污染联防联控的实证案例。结果表明，京津冀区域可划分为4个PM 2.5 联防联控子区域、6个O 3 联防联控子区域，这些联防联控子区域的治理优先等级与实际相符，验证了新方法的科学性和合理性，为全国区域大气污染联防联控提供了决策依据。