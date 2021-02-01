[1] 薛俭,陈强强. 京津冀大气污染联防联控区域细分与等级评价[J].环境污染与防治,2020,42(10):1305.
　[J].Environmental Pollution & Control,2020,42(10):1305.
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 京津冀大气污染联防联控区域细分与等级评价()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
42卷
期数:
2020年10期
页码:
1305
栏目:
环境管理
出版日期:
2021-02-01

文章信息/Info

作者:
 薛俭陈强强
 陕西科技大学经济与管理学院，陕西 西安 710021
关键词:
 京津冀区域大气污染联防联控子区域等级优劣解距离-灰色关联综合评价模型
文献标志码:
A
摘要:
 联防联控已成为区域大气污染有效应对战略，确定联防联控的范围和等级是其关键所在。根据各城市污染物长期监控数据，运用相关性分析、线性回归、聚类分析等方法确定联防联控子区域；其次，构建了联防联控子区域大气污染水平、平均人口密度、对区域整体污染的影响程度和污染治理弹性4个等级评价指标，并利用优劣解距离（TOPSIS）-灰色关联综合评价模型对联防联控子区域进行等级评价；最后，把该方法应用到京津冀区域13个城市的PM2.5和O3污染联防联控的实证案例。结果表明，京津冀区域可划分为4个PM2.5联防联控子区域、6个O3联防联控子区域，这些联防联控子区域的治理优先等级与实际相符，验证了新方法的科学性和合理性，为全国区域大气污染联防联控提供了决策依据。

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更新日期/Last Update: 2021-01-06