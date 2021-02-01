[1] 石丕星,李凯华,胡清,等. 中国甲基叔丁基醚污染现状及防治对策研究[J].环境污染与防治,2020,42(10):1310.
　[J].Environmental Pollution & Control,2020,42(10):1310.
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 中国甲基叔丁基醚污染现状及防治对策研究()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
42卷
期数:
2020年10期
页码:
1310
栏目:
环境管理
出版日期:
2021-02-01

文章信息/Info

作者:
 石丕星李凯华胡清黄珏瑛丁苏苏陈丹
 1.南方科技大学工程技术创新中心，北京 100083；2.北京环丁环保大数据研究院，北京 100083
关键词:
 甲基叔丁基醚大气土壤水体污染现状对策
文献标志码:
A
摘要:
 甲基叔丁基醚（MTBE）因作为汽油添加剂大量使用而广泛存在于不同环境介质中。通过调研中国部分城市大气、土壤和水体环境介质中的MTBE污染情况，分析了中国目前MTBE的污染现状及影响。结果显示，中国城市区域附近不同环境介质中普遍存在MTBE污染，一般区域MTBE污染程度较轻，加油站周边环境中MTBE污染相对较重。部分加油站区域大气中的MTBE浓度已经超过可接受的健康风险水平；加油站周边地下水中的MTBE检出率较高，对地下水水质安全具有一定威胁。最后，对中国MTBE污染防治工作进行了总结并给出了相关建议。

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更新日期/Last Update: 2021-01-06