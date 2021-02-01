甲基叔丁基醚（MTBE）因作为汽油添加剂大量使用而广泛存在于不同环境介质中。通过调研中国部分城市大气、土壤和水体环境介质中的MTBE污染情况，分析了中国目前MTBE的污染现状及影响。结果显示，中国城市区域附近不同环境介质中普遍存在MTBE污染，一般区域MTBE污染程度较轻，加油站周边环境中MTBE污染相对较重。部分加油站区域大气中的MTBE浓度已经超过可接受的健康风险水平；加油站周边地下水中的MTBE检出率较高，对地下水水质安全具有一定威胁。最后，对中国MTBE污染防治工作进行了总结并给出了相关建议。