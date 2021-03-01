微压内循环反应器（MPSR）是在序批式反应器（SBR）基础上研制的一种新型污水处理装置。重点从污泥特性方面对两个反应器进行了比较。结果表明，MPSR稳定运行时对水中COD、TP和TN的平均去除率分别为93.99%、98.72%、75.79%，SBR稳定运行时对水中COD、TP和TN的平均去除率分别为91.93%、95.92%、66.28%，说明MPSR对碳、氮、磷的去除能力强于SBR，主要是MPSR的反硝化能力强于SBR。MPSR的总胞外聚合物（EPS）含量比SBR高，其中蛋白质与多糖的质量比也大于SBR，因而MPSR的污泥沉淀脱水性能更强，除磷效果更好。MPSR污泥粒径总体小于SBR，有利于提高MPSR污泥的吸附能力。MPSR和SBR的硝化能力基本相当，但反硝化能力MPSR大于SBR。