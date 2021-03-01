[1] 边德军,王喜超,艾胜书,等. 微压内循环反应器与序批式反应器的污染物去除及污泥特性比较[J].环境污染与防治,2020,42(11):1315.
　[J].Environmental Pollution & Control,2020,42(11):1315.
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 微压内循环反应器与序批式反应器的污染物去除及污泥特性比较()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
42卷
期数:
2020年11期
页码:
1315
栏目:
研究报告
出版日期:
2021-03-01

文章信息/Info

作者:
 边德军王喜超艾胜书王帆刘松林朱遂一
 1.吉林省城市污水处理重点实验室，吉林 长春 130012；2.长春工程学院水利与环境工程学院，吉林 长春 130012；3.东北师范大学吉林省城市污水处理与水质保障科技创新中心，吉林 长春 130117；4.吉林大学环境与资源学院，吉林 长春 130021
关键词:
 微压内循环反应器 序批式反应器污泥粒径胞外聚合物硝化反硝化
文献标志码:
A
摘要:
 微压内循环反应器（MPSR）是在序批式反应器（SBR）基础上研制的一种新型污水处理装置。重点从污泥特性方面对两个反应器进行了比较。结果表明，MPSR稳定运行时对水中COD、TP和TN的平均去除率分别为93.99%、98.72%、75.79%，SBR稳定运行时对水中COD、TP和TN的平均去除率分别为91.93%、95.92%、66.28%，说明MPSR对碳、氮、磷的去除能力强于SBR，主要是MPSR的反硝化能力强于SBR。MPSR的总胞外聚合物（EPS）含量比SBR高，其中蛋白质与多糖的质量比也大于SBR，因而MPSR的污泥沉淀脱水性能更强，除磷效果更好。MPSR污泥粒径总体小于SBR，有利于提高MPSR污泥的吸附能力。MPSR和SBR的硝化能力基本相当，但反硝化能力MPSR大于SBR。

相似文献/References:

[1]朱砂砾,谢康,夏四清#.盐度对序批式反应器与间歇曝气膜生物反应器污水处理效果的影响[J].环境污染与防治,2012,(2):14.
　[J].Environmental Pollution & Control,2012,(11):14.

更新日期/Last Update: 2021-01-06