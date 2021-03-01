[1] 边德军,王喜超,艾胜书,等. 微压内循环反应器与序批式反应器的污染物去除及污泥特性比较[J].环境污染与防治,2020,42(11):1315.
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[J].Environmental Pollution & Control,2020,42(11):1315.
微压内循环反应器与序批式反应器的污染物去除及污泥特性比较()
《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]
- 卷:
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42卷
- 期数:
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2020年11期
- 页码:
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1315
- 栏目:
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研究报告
- 出版日期:
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2021-03-01
文章信息/Info
- 作者:
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边德军; 王喜超; 艾胜书; 王帆; 刘松林; 朱遂一
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1.吉林省城市污水处理重点实验室，吉林 长春 130012；2.长春工程学院水利与环境工程学院，吉林 长春 130012；3.东北师范大学吉林省城市污水处理与水质保障科技创新中心，吉林 长春 130117；4.吉林大学环境与资源学院，吉林 长春 130021
- 关键词:
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微压内循环反应器 ; 序批式反应器; 污泥粒径; 胞外聚合物; 硝化; 反硝化
- 文献标志码:
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A
- 摘要:
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微压内循环反应器（MPSR）是在序批式反应器（SBR）基础上研制的一种新型污水处理装置。重点从污泥特性方面对两个反应器进行了比较。结果表明，MPSR稳定运行时对水中COD、TP和TN的平均去除率分别为93.99%、98.72%、75.79%，SBR稳定运行时对水中COD、TP和TN的平均去除率分别为91.93%、95.92%、66.28%，说明MPSR对碳、氮、磷的去除能力强于SBR，主要是MPSR的反硝化能力强于SBR。MPSR的总胞外聚合物（EPS）含量比SBR高，其中蛋白质与多糖的质量比也大于SBR，因而MPSR的污泥沉淀脱水性能更强，除磷效果更好。MPSR污泥粒径总体小于SBR，有利于提高MPSR污泥的吸附能力。MPSR和SBR的硝化能力基本相当，但反硝化能力MPSR大于SBR。
更新日期/Last Update:
2021-01-06