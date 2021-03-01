[1] 童巧,赵晓海,刘丙祥,等. 混合物料厌氧发酵对沼渣、沼液中重金属Cu、Zn的钝化作用[J].环境污染与防治,2020,42(11):1324.
　[J].Environmental Pollution & Control,2020,42(11):1324.
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 混合物料厌氧发酵对沼渣、沼液中重金属Cu、Zn的钝化作用()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
42卷
期数:
2020年11期
页码:
1324
栏目:
研究报告
出版日期:
2021-03-01

文章信息/Info

作者:
 童巧赵晓海刘丙祥王宁张学胜林飞李玉成
 安徽大学资源与环境工程学院，安徽 合肥 230601
关键词:
 混合厌氧发酵重金属生物有效性
文献标志码:
A
摘要:
 为提高猪粪厌氧发酵过程中重金属钝化效率，选择猪粪、小麦秸秆、蓝藻为原料，组成猪粪+小麦秸秆（ZJ）、猪粪+蓝藻（ZL）的厌氧发酵物料组合，以猪粪单一发酵（CK）为对照，筛选钝化效果最优的物料组合。结果表明：和猪粪原料相比，厌氧发酵后CK、ZJ沼渣中重金属残渣态增加，ZJ增加最多，Cu、Zn残渣态分别增加8.17百分点和4.06百分点；CK、ZJ重金属生物有效性下降，ZJ下降最多，Cu、Zn分别下降44.46%和43.43%；沼液中Cu、Zn含量明显升高；厌氧发酵后特征荧光峰总强度和类蛋白物质特征荧光峰强度降低，且厌氧发酵前后特征荧光峰总强度差值、类蛋白质物质特征荧光峰强度差值与沼液Cu质量浓度增加率，沼渣Cu、Zn生物有效性下降率皆存在显著相关关系（p＜0.05）。3组试验中ZJ对Cu、Zn钝化效果最优，可有效降低猪粪中重金属生物有效性。

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更新日期/Last Update: 2021-01-06