[1] 沈博文,郑苏平,王忠东,等. 基于浓差电池技术的盐酸酸洗废液资源化处理研究[J].环境污染与防治,2020,42(11):1330.
　[J].Environmental Pollution & Control,2020,42(11):1330.
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 基于浓差电池技术的盐酸酸洗废液资源化处理研究()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
42卷
期数:
2020年11期
页码:
1330
栏目:
研究报告
出版日期:
2021-03-01

文章信息/Info

作者:
 沈博文郑苏平王忠东胡勤海应文婷
 1.浙江大学环境与资源学院，浙江 杭州 310058；2.温州市生态环境局苍南分局，浙江 温州 325800；3.浙江艾摩柯斯环境科技有限公司，浙江 杭州 310012
关键词:
 盐酸酸洗废液资源化浓差电池盐差能
文献标志码:
A
摘要:
 盐酸酸洗废液现有处理方法仅关注酸和重金属去除，对盐差能利用和铁的回收鲜见报道。采用浓差电池技术处理盐酸酸洗废液，对铁和盐差能进行回收，并考察重金属去除效果，探讨了浓差电池高效处理和资源化利用盐酸酸洗废液的技术可行性，考察了离子交换膜种类、淡水室氯化钠浓度、淡水室曝气量对处理效果的影响。结果表明，当采用阳离子交换膜，浓差电池淡水室中氯化钠摩尔浓度为0.010 mol/L、曝气量为60 mL/s时，可以达到较好的盐差能和铁回收效果，重金属去除率较高，且经济成本较低。此时最大功率密度可达2.97 W/m2，铁的回收率可以达到28.35%，重金属铜、镍、铅、镉去除率可分别达到92.76%、64.87%、42.12%、53.44%。

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更新日期/Last Update: 2021-01-06