利用四川盆地18个城市2015―2017年一次气态前体物（SO 2 、NO 2 、CO）和气象因子（温度、相对湿度、气压、风速、日照时数、降水量等）分析四川盆地PM 2.5 时空分布特征及影响因子。结果表明，2015―2017年四川盆地PM 2.5 浓度逐年降低。污染高值区(PM 2.5 年平均质量浓度≥60 μg/m3)主要分布在自贡市和内江市及其周边地区。同时，四川盆地PM 2.5 质量浓度有明显的季节变化特征：冬季(83.00 μg/m3）>春季(46.53 μg/m3）>秋季(38.81 μg/m3）>夏季(30.59 μg/m3）。基于广义相加模型（GAM）分析发现，四川盆地18个城市中影响PM 2.5 浓度的主导影响因子包括SO 2 、NO 2 、CO、温度、气压和相对湿度，主要是一次气态前体物。