[1] 邓中慈,康平,胡成媛,等. 四川盆地PM2.5时空分布及影响因子研究[J].环境污染与防治,2020,42(11):1334.
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[J].Environmental Pollution & Control,2020,42(11):1334.
四川盆地PM2.5时空分布及影响因子研究()
《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]
- 卷:
-
42卷
- 期数:
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2020年11期
- 页码:
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1334
- 栏目:
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研究报告
- 出版日期:
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2021-03-01
文章信息/Info
- 作者:
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邓中慈; 康平; 胡成媛; 张小玲; 邓中仁; 邹雨晴
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1.成都信息工程大学大气科学学院，高原大气与环境四川省重点实验室，四川 成都 610225；2.南京信息工程大学大气科学学院，江苏 南京 210044
- 关键词:
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PM2.5; 四川盆地; 广义相加模型; 影响因子
- 文献标志码:
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A
- 摘要:
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利用四川盆地18个城市2015―2017年一次气态前体物（SO2、NO2、CO）和气象因子（温度、相对湿度、气压、风速、日照时数、降水量等）分析四川盆地PM2.5时空分布特征及影响因子。结果表明，2015―2017年四川盆地PM2.5浓度逐年降低。污染高值区(PM2.5年平均质量浓度≥60 μg/m3)主要分布在自贡市和内江市及其周边地区。同时，四川盆地PM2.5质量浓度有明显的季节变化特征：冬季(83.00 μg/m3）>春季(46.53 μg/m3）>秋季(38.81 μg/m3）>夏季(30.59 μg/m3）。基于广义相加模型（GAM）分析发现，四川盆地18个城市中影响PM2.5浓度的主导影响因子包括SO2、NO2、CO、温度、气压和相对湿度，主要是一次气态前体物。
更新日期/Last Update:
2021-01-06