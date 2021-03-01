[1] ÍõÊéÇç,Ñî²¨,»ÆÓáéÅ,µÈ.TiCe0.25Sn0.25Ox/¾Ûõ£ÑÇ°·ÏËÎ¬´ß»¯ÂË²¼Í¬Ê±ÍÑ³ýNOÓë·Û³¾µÄÑÐ¾¿[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2020,42(11):1338.
¡¡[J].Environmental Pollution & Control,2020,42(11):1338.
µã»÷¸´ÖÆ

TiCe0.25Sn0.25Ox/¾Ûõ£ÑÇ°·ÏËÎ¬´ß»¯ÂË²¼Í¬Ê±ÍÑ³ýNOÓë·Û³¾µÄÑÐ¾¿()
·ÖÏíµ½£º

¡¶»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ¡·[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

¾í:
42¾í
ÆÚÊý:
2020Äê11ÆÚ
Ò³Âë:
1338
À¸Ä¿:
ÑÐ¾¿±¨¸æ
³ö°æÈÕÆÚ:
2021-03-01

ÎÄÕÂÐÅÏ¢/Info

×÷Õß:
 ÍõÊéÇçÑî²¨»ÆÓáéÅ»ÆÇíÐìº£ÌÎ
 1.´óÆø»·¾³Óë×°±¸¼¼ÊõÐ­Í¬´´ÐÂÖÐÐÄ£¬½­ËÕÊ¡´óÆø»·¾³¼à²âÓëÎÛÈ¾¿ØÖÆ¸ß¼¼ÊõÑÐ¾¿ÖØµãÊµÑéÊÒ£¬ÄÏ¾©ÐÅÏ¢¹¤³Ì´óÑ§»·¾³¿ÆÑ§Óë¹¤³ÌÑ§Ôº£¬½­ËÕ ÄÏ¾© 210044£»2.ÄÏ¾©¹¤Òµ´óÑ§»·¾³Ñ§Ôº£¬½­ËÕ ÄÏ¾© 211816
¹Ø¼ü´Ê:
 ´ß»¯ÂË²¼ÍÑÏõ³ý³¾Ñ¡ÔñÐÔ´ß»¯»¹Ô­
ÎÄÏ×±êÖ¾Âë:
A
ÕªÒª:
 ÖÆ±¸ÁËTiCe0.25Sn0.25Ox/¾Ûõ£ÑÇ°·ÏËÎ¬£¨P84£©´ß»¯ÂË²¼²¢ÓÃÆäÍ¬Ê±ÍÑ³ýNOÓë·Û³¾¡£½á¹û±íÃ÷£¬ª©TiCe0.25Sn0.25Ox/P84´ß»¯ÂË²¼ÔÚ140~220 ¡æµÄÎÂ¶È·¶Î§ÄÚ¾ßÓÐÓÅÁ¼µÄNOÍÑ³ýÐ§¹û¡£µ±´ß»¯¼Áª©TiCe0.25Sn0.25OxµÄ¸ºÔØÁ¿Îª450 g/m2Ê±£¬NOÍÑ³ýÂÊ¿ÉÒÔ´ïµ½90%ÒÔÉÏ£¬Í¨ÈëSO2ÓëH2Oºó£¬Ò²ÄÜÁ¬Ðø30 d NOÍÑ³ýÂÊÎÈ¶¨ÔÚ80%×óÓÒ£¬¾ßÓÐ½ÏºÃµÄ¿¹SO2Óë¿¹ª©H2OÖÐ¶¾ÐÔÄÜ£»Í¬Ê±£¬Æä×Ü¿ÅÁ£ÎïÍÑ³ýÂÊ¿ÉÒÔ´ïµ½99.9%£¬ÆäÖÐPM2.5ÍÑ³ýÂÊÒ²¿ÉÒÔ´ïµ½99.9%¡£±íÕ÷½á¹û±íÃ÷£¬TiCe0.25Sn0.25Ox/P84´ß»¯ÂË²¼¾ßÓÐÖÐ¿×½á¹¹¡¢ºÏÊÊµÄ¿×¾¶ºÍ±È±íÃæ»ýÒÔ¼°³öÉ«µÄÑõ»¯»¹Ô­ÌØÐÔ£¬NH3Îü¸½ÔÚLewisËáÐÔÎ»ÉÏÐÎ³É·Ö×ÓNH3ÊÇÆäNH3Ñ¡ÔñÐÔ´ß»¯»¹Ô­ÍÑÏõ·´Ó¦µÄÖ÷Òª¹Ø¼ü²½Öè¡£

ÏàËÆÎÄÏ×/References:

[1]ÁõÅó½Ü¡¡¸ß¡¡Óî¡¡ºúóãÃôµÈ.Ñõ»¯Ã¾»ù´ß»¯Îü¸½¼ÁµÄÖÆ±¸¼°ÍÑÏõÐÔÄÜÑÐ¾¿[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2007,(11):820.
[2]Ô¬Èª¶«¡¡Â¬êÏ·æ¡¡»Æº£·ï.¶à¿×TiOÎªÔØÌåµÄVO5-WO3ÍÑÏõ´ß»¯¼ÁÖÆ±¸ºÍ±íÕ÷[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2008,(6):58.
[3]Ðí½¡¡¡ÉòÔÀËÉ¡¡ÓàÓÂµÈ.CeO/Al0.2Ti0.6Zr0.2O1.9/ATS¸´ºÏÍÑÏõ´ß»¯¼ÁµÄÖÆ±¸¼°Æä¿¹Áò¿¹Ë®ÐÔÄÜÑÐ¾¿[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2010,(5):30.
[4]×£ÉçÃñ ÀîÎ°·å ³ÂÓ¢ÎÄ ÉòÊ÷±¦.ÑÌÆøÍÑÏõ¼¼ÊõÑÐ¾¿ÐÂ½øÕ¹[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2005,(9):59.
[5]º«·ÛÅ®,ÖÓÇØ#.K2Cr2O7ÈÜÒºÍ¬Ê±ÍÑÁòÍÑÏõÊµÑéÑÐ¾¿[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2012,(5):6.
¡¡[J].Environmental Pollution & Control,2012,(11):6.
[6]Àî½ÜºÀ,½ðÔÂÏé,³ÉÒ»²¨,µÈ.NaClO2/H2O2¸´ºÏÎüÊÕ¼ÁÍ¬Ê±ÍÑÁòÍÑÏõÊµÑéÑÐ¾¿[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2016,38(1):64.
¡¡[J].Environmental Pollution & Control,2016,38(11):64.
[7]¶ÅÕñ,²ñÀÚ,Îººê¸ë,µÈ. È¼Ãº»ú×éÑÌÆø³¬µÍÅÅ·Å¸ÄÔìÍ¶×ÊºÍ³É±¾·ÖÎö[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2016,38(9):93.
¡¡[J].Environmental Pollution & Control,2016,38(11):93.
[8]¼Öº£¾ê,Ð»ÓÀÆ½,ÂíÑ§Àñ,µÈ.È¼Ãºµç³§ÑÌÆøÎÛÈ¾Îï³¬µÍÅÅ·Å¼¼ÊõÂ·Ïß·ÖÎö[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2016,38(6Íø):1.
[9]ºÎ³¬,ÕÅÑÞ»ª,ËÎ¹âÎä#,µÈ.Fe(¢ò)ÂçºÏ¡ªFe(¢ó)´ß»¯Ñõ»¯¡ªS(¢ô)»¹Ô­Êª·¨ÍÑ³ýÑÌÆøÖÐNOx[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2017,39(2Íø):1.
[10]³ÂºèÎ°,ÁºÕ¼Î°,ÕÔ±ó,µÈ. µ÷·åÈ¼Ãº»ú×éÑ¡ÔñÐÔ´ß»¯»¹Ô­ÑÌÆøÍÑÏõµÄ½¨Ä£Ô¤²âÓÅ»¯[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2017,39(8):869.
¡¡[J].Environmental Pollution & Control,2017,39(11):869.

¸üÐÂÈÕÆÚ/Last Update: 2021-01-06