[1] 郑俊,赵梦轲,张德伟,等. 无泡式充氧膜丝的充氧特性研究[J].环境污染与防治,2020,42(11):1359.
　[J].Environmental Pollution & Control,2020,42(11):1359.
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 无泡式充氧膜丝的充氧特性研究()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
42卷
期数:
2020年11期
页码:
1359
栏目:
研究报告
出版日期:
2021-03-01

文章信息/Info

作者:
 郑俊赵梦轲张德伟余沛
 1.安徽工业大学能源与环境学院，安徽 马鞍山 243002；2.安徽华骐环保科技股份有限公司，安徽 马鞍山 243061；3.安徽省曝气生物滤池工程技术研究中心，安徽 马鞍山 243061
关键词:
 中空纤维膜无泡式充氧影响因素充氧性能
文献标志码:
A
摘要:
 采用复合聚偏氟乙烯中空纤维膜及组件对无泡式充氧特性进行研究，并分析水流速度、充氧压强、水深等对膜组件氧体积传质系数和氧转移速率（SOTR）的影响。结果表明：（1）当水流速度为0.022 m/s时，水深为0.4 m处0.015、0.025、0.035 MPa的充氧压强下，氧体积传质系数分别为0.073 9、0.155 6、0.559 2 h－1，氧体积传质系数随着充氧压强的增大而增大。（2）水流速度为0.045、0.091 m/s时DO最高且变化速率最快。氧体积传质系数与水流速度呈正相关关系。（3）当充氧压强为0.035 MPa、水深为0.1～0.7 m、水流速度为0～0.091 m/s时，随着水深和水流速度的增大，氧体积传质系数与SOTR均增大。
更新日期/Last Update: 2021-01-06