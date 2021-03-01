[1] 郑俊,赵梦轲,张德伟,等. 无泡式充氧膜丝的充氧特性研究[J].环境污染与防治,2020,42(11):1359.
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[J].Environmental Pollution & Control,2020,42(11):1359.
无泡式充氧膜丝的充氧特性研究()
《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]
- 卷:
-
42卷
- 期数:
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2020年11期
- 页码:
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1359
- 栏目:
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研究报告
- 出版日期:
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2021-03-01
文章信息/Info
- 作者:
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郑俊; 赵梦轲; 张德伟; 余沛
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1.安徽工业大学能源与环境学院，安徽 马鞍山 243002；2.安徽华骐环保科技股份有限公司，安徽 马鞍山 243061；3.安徽省曝气生物滤池工程技术研究中心，安徽 马鞍山 243061
- 关键词:
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中空纤维膜; 无泡式充氧; 影响因素; 充氧性能
- 文献标志码:
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A
- 摘要:
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采用复合聚偏氟乙烯中空纤维膜及组件对无泡式充氧特性进行研究，并分析水流速度、充氧压强、水深等对膜组件氧体积传质系数和氧转移速率（SOTR）的影响。结果表明：（1）当水流速度为0.022 m/s时，水深为0.4 m处0.015、0.025、0.035 MPa的充氧压强下，氧体积传质系数分别为0.073 9、0.155 6、0.559 2 h－1，氧体积传质系数随着充氧压强的增大而增大。（2）水流速度为0.045、0.091 m/s时DO最高且变化速率最快。氧体积传质系数与水流速度呈正相关关系。（3）当充氧压强为0.035 MPa、水深为0.1～0.7 m、水流速度为0～0.091 m/s时，随着水深和水流速度的增大，氧体积传质系数与SOTR均增大。
更新日期/Last Update:
2021-01-06