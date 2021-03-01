采用复合聚偏氟乙烯中空纤维膜及组件对无泡式充氧特性进行研究，并分析水流速度、充氧压强、水深等对膜组件氧体积传质系数和氧转移速率（SOTR）的影响。结果表明：（1）当水流速度为0.022 m/s时，水深为0.4 m处0.015、0.025、0.035 MPa的充氧压强下，氧体积传质系数分别为0.073 9、0.155 6、0.559 2 h－1，氧体积传质系数随着充氧压强的增大而增大。（2）水流速度为0.045、0.091 m/s时DO最高且变化速率最快。氧体积传质系数与水流速度呈正相关关系。（3）当充氧压强为0.035 MPa、水深为0.1～0.7 m、水流速度为0～0.091 m/s时，随着水深和水流速度的增大，氧体积传质系数与SOTR均增大。