[1] 王定美,麦力文,杨霞,等. 粪便对食用菌渣堆肥中碳氮转化的影响[J].环境污染与防治,2020,42(11):1368.
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[J].Environmental Pollution & Control,2020,42(11):1368.
粪便对食用菌渣堆肥中碳氮转化的影响()
《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]
- 卷:
-
42卷
- 期数:
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2020年11期
- 页码:
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1368
- 栏目:
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研究报告
- 出版日期:
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2021-03-01
文章信息/Info
- 作者:
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王定美; 麦力文; 杨霞; 林蕊; 陈新富; 李勤奋
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1.中国热带农业科学院环境与植物保护研究所，海南 海口 571101；2.海南省热带生态循环农业重点实验室，海南 海口 571101；3.海南医学院热带医学与检验医学院，海南 海口 571199
- 关键词:
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粪便; 食用菌渣; 堆肥; 碳氮转化; 腐殖化
- 文献标志码:
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A
- 摘要:
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为了探究粪便对食用菌渣（以下简称菌渣）堆肥进程的影响，分别设置初始碳氮质量比（C/N）均为32.00的菌渣+冷性粪（牛粪）、菌渣+温性粪（猪粪）、菌渣+热性粪（鸡粪）3个处理，并以纯菌渣作为对照，分析不同处理中的碳氮转化进程。结果表明：鸡粪促进菌渣堆肥碳氮物质矿化进程的效果最好，堆肥过程中最高温度、总积温、铵态氮质量浓度依次为65.03 ℃、3 095.42 ℃、10.73 g/kg，堆肥后硝态氮、〖JP3〗全氮质量分数、氮固定率分别为9.37 g/kg、2.53%、95.7%，有机质质量分数和C/N分别降低20.8%、48.8%。牛粪促进菌渣堆肥腐殖化进程的效果最佳，堆肥结束后，腐殖化率、腐殖化指数、胡富比分别为31.6%、20.56%、1.87，分别是初始值的1.35、1.76、1.86倍。
更新日期/Last Update:
2021-01-06