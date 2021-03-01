为了探究粪便对食用菌渣（以下简称菌渣）堆肥进程的影响，分别设置初始碳氮质量比（C/N）均为32.00的菌渣+冷性粪（牛粪）、菌渣+温性粪（猪粪）、菌渣+热性粪（鸡粪）3个处理，并以纯菌渣作为对照，分析不同处理中的碳氮转化进程。结果表明：鸡粪促进菌渣堆肥碳氮物质矿化进程的效果最好，堆肥过程中最高温度、总积温、铵态氮质量浓度依次为65.03 ℃、3 095.42 ℃、10.73 g/kg，堆肥后硝态氮、〖JP3〗全氮质量分数、氮固定率分别为9.37 g/kg、2.53%、95.7%，有机质质量分数和C/N分别降低20.8%、48.8%。牛粪促进菌渣堆肥腐殖化进程的效果最佳，堆肥结束后，腐殖化率、腐殖化指数、胡富比分别为31.6%、20.56%、1.87，分别是初始值的1.35、1.76、1.86倍。