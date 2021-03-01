[1] 王定美,麦力文,杨霞,等. 粪便对食用菌渣堆肥中碳氮转化的影响[J].环境污染与防治,2020,42(11):1368.
　[J].Environmental Pollution & Control,2020,42(11):1368.
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 粪便对食用菌渣堆肥中碳氮转化的影响()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
42卷
期数:
2020年11期
页码:
1368
栏目:
研究报告
出版日期:
2021-03-01

文章信息/Info

作者:
 王定美麦力文杨霞林蕊陈新富李勤奋
 1.中国热带农业科学院环境与植物保护研究所，海南 海口 571101；2.海南省热带生态循环农业重点实验室，海南 海口 571101；3.海南医学院热带医学与检验医学院，海南 海口 571199
关键词:
 粪便食用菌渣堆肥碳氮转化腐殖化
文献标志码:
A
摘要:
 为了探究粪便对食用菌渣（以下简称菌渣）堆肥进程的影响，分别设置初始碳氮质量比（C/N）均为32.00的菌渣+冷性粪（牛粪）、菌渣+温性粪（猪粪）、菌渣+热性粪（鸡粪）3个处理，并以纯菌渣作为对照，分析不同处理中的碳氮转化进程。结果表明：鸡粪促进菌渣堆肥碳氮物质矿化进程的效果最好，堆肥过程中最高温度、总积温、铵态氮质量浓度依次为65.03 ℃、3 095.42 ℃、10.73 g/kg，堆肥后硝态氮、〖JP3〗全氮质量分数、氮固定率分别为9.37 g/kg、2.53%、95.7%，有机质质量分数和C/N分别降低20.8%、48.8%。牛粪促进菌渣堆肥腐殖化进程的效果最佳，堆肥结束后，腐殖化率、腐殖化指数、胡富比分别为31.6%、20.56%、1.87，分别是初始值的1.35、1.76、1.86倍。
更新日期/Last Update: 2021-01-06