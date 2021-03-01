拜耳法生产氧化铝工艺中管道化溶出不凝性乏气含有大量的挥发性有机物（VOCs）。选取国内代表性一水硬铝石铝土矿拜耳法管道化溶出工艺，采集4个不同采样位点（A1、A2、D1、D2）的不凝性乏气中的VOCs，使用气相色谱―质谱联用仪对其进行定量分析，并利用最大增量反应活性法分析VOCs排放的臭氧生成潜势。结果表明：不凝性乏气中共检测到包括酮类、苯系物、卤代烃、烷烃、烯烃、酯类、醇类、醚类等80种VOCs。4个采样位点中总VOCs浓度最高的为D2，质量浓度为1 308.43 mg/m3。丙酮、2-丁酮、2-己酮等12种物质的浓度占比较大，12种物质的质量浓度在A1、A2、D1、D2的总VOCs的占比分别达到了87.21%、76.97%、71.19%和67.09%。4个采样位点的VOCs臭氧生成潜势分别为292.34、700.05、2 263.58、4 588.53 mg/m3，其中酮类和苯系物对臭氧生成潜势贡献较大。