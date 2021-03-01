对北京平谷金矿区及周边尾矿库土壤进行采样，分析土壤样品的理化性质及总汞含量，对土壤样品中汞的不同形态进行相关性分析，并对土壤汞污染进行生态风险评价。结果表明，金矿区土壤汞污染相对更加严重，但个别尾矿库土壤出现汞污染异常点，因此对尾矿库周围土壤的监测和治理仍十分必要。与金矿区土壤相比，尾矿库土壤由于长期静置堆存，土壤矿化程度增强，生物稳定性提高。尾矿库的汞污染潜在生态风险指数总体稍低于金矿区，但尾矿库3个异常点位呈中度风险，应警惕尾矿库矿渣长期堆存后产生的渗滤液向土壤中扩散造成严重的汞污染。