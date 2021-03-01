[1]张钰婕,孙丹一,刘建伟,等. 基于室内环境浓度监测的大学生PM2.5暴露评估[J].环境污染与防治,2020,42(11):1392.
　[J].Environmental Pollution & Control,2020,42(11):1392.
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 基于室内环境浓度监测的大学生PM2.5暴露评估()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
42卷
期数:
2020年11期
页码:
1392
栏目:
研究报告
出版日期:
2021-03-01

文章信息/Info

作者:
张钰婕孙丹一刘建伟陈艳娇曹红斌
北京师范大学地理科学学部，北京 100875
关键词:
PM2.5个体暴露行为模式大学生
文献标志码:
A
摘要:
 2016年7月至2018年7月，对北京师范大学校园内典型室内场所PM2.5及个体暴露浓度进行采样，记录3个最近室外监测站点的大气PM2.5浓度，同时对在校学生的日常行为模式进行问卷调查，评估采暖季和非采暖季大学生群体的PM2.5暴露浓度。结果表明：（1）采暖季室内PM2.5为（31.60±12.49） μg/m3，低于非采暖季（（45.41±17.86） μg/m3）。采暖季的PM2.5室内、外质量浓度比（I/O）为0.67±0.25，低于非采暖季（0.84±0.16）。其中，宿舍、教室和食堂的I/O均高于其他室内场所。（2）采暖季、非采暖季PM2.5个体暴露质量浓度实测值分别为（58.93±26.21）、（49.74±21.86） μg/m3。(3)本科生和研究生群体的PM2.5暴露浓度无明显差异，宿舍和教室对大学生群体PM2.5暴露量的贡献率之和高于50%。

相似文献/References:

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更新日期/Last Update: 2021-01-06