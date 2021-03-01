于日照市典型农用地采集1 089个表层土壤样品，对土壤中的As、Cd、Cr、Cu、Hg、Ni、Pb和Zn的含量进行测定分析，利用多元统计分析方法解析土壤重金属的主要来源，并对土壤环境质量进行评价。结果表明：（1）研究区农用地表层土壤中除Cd外，其余7种重金属平均值均大于背景值，存在一定程度的重金属富集趋势；（2）8种重金属来源可识别为3个主成分，主成分1为工农业污染和自然因素的共同作用；主成分2可归为受成土母质影响的自然因素作用；主成分3代表了自然来源和大气沉降的共同作用；（3）研究区农用地土壤环境质量基本状况良好，8种重金属均不存在污染风险较高的情况出现，多以无风险的土壤为主，可满足农业耕作对土壤的环境质量要求。