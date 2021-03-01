[1] 段友春,梁兴光,臧浩,等. 日照市典型农用地土壤重金属来源分析及环境质量评价[J].环境污染与防治,2020,42(11):1410.
　[J].Environmental Pollution & Control,2020,42(11):1410.
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 日照市典型农用地土壤重金属来源分析及环境质量评价()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
42卷
期数:
2020年11期
页码:
1410
栏目:
监测与评价
出版日期:
2021-03-01

文章信息/Info

作者:
 段友春梁兴光臧浩冯英明杨帆李忠涵
 山东省煤田地质局第一勘探队，山东 枣庄 277500
关键词:
 农用地重金属多元统计分析主成分分析土壤环境质量评价
文献标志码:
A
摘要:
 于日照市典型农用地采集1 089个表层土壤样品，对土壤中的As、Cd、Cr、Cu、Hg、Ni、Pb和Zn的含量进行测定分析，利用多元统计分析方法解析土壤重金属的主要来源，并对土壤环境质量进行评价。结果表明：（1）研究区农用地表层土壤中除Cd外，其余7种重金属平均值均大于背景值，存在一定程度的重金属富集趋势；（2）8种重金属来源可识别为3个主成分，主成分1为工农业污染和自然因素的共同作用；主成分2可归为受成土母质影响的自然因素作用；主成分3代表了自然来源和大气沉降的共同作用；（3）研究区农用地土壤环境质量基本状况良好，8种重金属均不存在污染风险较高的情况出现，多以无风险的土壤为主，可满足农业耕作对土壤的环境质量要求。

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更新日期/Last Update: 2021-01-06