环境监测为污染治理和环境管理提供数据保障，是环保工作开展的基础。5G、区块链、物联网、大数据等前沿信息技术在相关领域中已有一定的研究基础。环境监测领域也急需与信息化领域深度融合并相互发展，拓宽环境监测数据的获取方式，严格控制环境监测数据的质量。以多个应用实例阐述前沿信息技术在环境监测领域发挥的突出作用，阐明前沿信息技术在环境监测领域中的发展方向，最后指出探索前沿信息技术在环境监测领域的深度应用是环境监测领域发展的重点方向。