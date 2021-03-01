[1] 方登,李昆,李科林,等. 环境中持久性有机污染物溯源方法研究进展[J].环境污染与防治,2020,42(11):1420.
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[J].Environmental Pollution & Control,2020,42(11):1420.
环境中持久性有机污染物溯源方法研究进展()
《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]
- 卷:
-
42卷
- 期数:
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2020年11期
- 页码:
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1420
- 栏目:
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环境管理
- 出版日期:
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2021-03-01
文章信息/Info
- 作者:
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方登; 李昆; 李科林; 张盼伟; 赵晓辉; 刘晓茹
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1.中南林业科技大学环境科学与工程学院，湖南 长沙 410004；2.中国水利水电科学研究院，北京 100038
- 关键词:
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持久性有机污染物; 溯源; 单体稳定同位素分析技术; 特征化合物指数法; 主成分分析法; 受体模型法
- 文献标志码:
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A
- 摘要:
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为有效控制持久性有机污染物（POPs）的污染，科学合理使用溯源方法判断污染来源并加以控制是目前较直接有效的一种手段。系统分析了单体稳定同位素分析技术、特征化合物指数法、主成分分析法和受体模型法的基本原理及在POPs溯源方面的相关应用，比较了各方法的优缺点，并对在线同位素分析技术和气相色谱质谱联用仪进行了讨论与展望。
更新日期/Last Update:
2021-01-06