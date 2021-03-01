为有效控制持久性有机污染物（POPs）的污染，科学合理使用溯源方法判断污染来源并加以控制是目前较直接有效的一种手段。系统分析了单体稳定同位素分析技术、特征化合物指数法、主成分分析法和受体模型法的基本原理及在POPs溯源方面的相关应用，比较了各方法的优缺点，并对在线同位素分析技术和气相色谱质谱联用仪进行了讨论与展望。