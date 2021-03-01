生态资源为人类提供各种产品和服务，是人类生存和社会经济可持续发展的基础。科学核算生态资产可有效提升自然资源资产的管理决策。以崇明岛地表水资源为例，提出以质量来校核绝对数量的实物量核算方法，核算了崇明岛3轮“生态岛建设三年行动计划”节点年（2012、2015、2018年）主要典型河道水资源实物量状况和变化情况。结果显示：2012―2018年，在绝对数量变化幅度较小的情况下，经过质量校核后的地表水资源实物量呈明显增长趋势，2012年水资源相对面积为1 000.56 hm2，2018年增加至1 429.94 hm2，增幅达42.91%。研究结果表明，经过3轮“生态岛建设三年行动计划”的实施，崇明岛地表水资源得到有效改善，崇明岛建设成效显著，经过质量校核的实物量核算可以显著提升生态资源价值核算的有效性和决策力。