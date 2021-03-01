[1] 张以飞,付丽洋,毕军,等. 江苏工业园区突发环境事件风险评估体系研究[J].环境污染与防治,2020,42(11):1430.
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[J].Environmental Pollution & Control,2020,42(11):1430.
江苏工业园区突发环境事件风险评估体系研究()
《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]
- 卷:
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42卷
- 期数:
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2020年11期
- 页码:
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1430
- 栏目:
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环境管理
- 出版日期:
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2021-03-01
文章信息/Info
- 作者:
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张以飞; 付丽洋; 毕军; 马宗伟; 秦继华; 庄园; 焦涛
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1.南京大学环境规划设计研究院股份公司，江苏 南京 210093；2.南京大学环境学院，江苏 南京 210023
- 关键词:
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突发环境事件; 风险分级; 风险管理; 定量风险评估
- 文献标志码:
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A
- 摘要:
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构建了含环境风险源强度、环境风险受体脆弱性和环境风险防控与应急能力3个一级指标及25个二级指标的环境风险分级模型，并通过分级矩阵实现等级评定，形成了工业园区突发环境事件风险评估体系。将该评估方法应用于江苏省内12个工业园区（含化工园区），结果表明，高、中、低风险园区数量分别为6、4、2。在分析风险原因基础上，最后对工业园区布局规划、环境风险防控和环境应急能力建设等方面提出管理建议。
更新日期/Last Update:
2021-01-06