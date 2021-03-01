[1] 张以飞,付丽洋,毕军,等. 江苏工业园区突发环境事件风险评估体系研究[J].环境污染与防治,2020,42(11):1430.
　[J].Environmental Pollution & Control,2020,42(11):1430.
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 江苏工业园区突发环境事件风险评估体系研究()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
42卷
期数:
2020年11期
页码:
1430
栏目:
环境管理
出版日期:
2021-03-01

文章信息/Info

作者:
 张以飞付丽洋毕军马宗伟秦继华庄园焦涛
 1.南京大学环境规划设计研究院股份公司，江苏 南京 210093；2.南京大学环境学院，江苏 南京 210023
关键词:
 突发环境事件风险分级风险管理定量风险评估
文献标志码:
A
摘要:
 构建了含环境风险源强度、环境风险受体脆弱性和环境风险防控与应急能力3个一级指标及25个二级指标的环境风险分级模型，并通过分级矩阵实现等级评定，形成了工业园区突发环境事件风险评估体系。将该评估方法应用于江苏省内12个工业园区（含化工园区），结果表明，高、中、低风险园区数量分别为6、4、2。在分析风险原因基础上，最后对工业园区布局规划、环境风险防控和环境应急能力建设等方面提出管理建议。
更新日期/Last Update: 2021-01-06