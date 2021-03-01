构建了含环境风险源强度、环境风险受体脆弱性和环境风险防控与应急能力3个一级指标及25个二级指标的环境风险分级模型，并通过分级矩阵实现等级评定，形成了工业园区突发环境事件风险评估体系。将该评估方法应用于江苏省内12个工业园区（含化工园区），结果表明，高、中、低风险园区数量分别为6、4、2。在分析风险原因基础上，最后对工业园区布局规划、环境风险防控和环境应急能力建设等方面提出管理建议。