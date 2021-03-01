[1] 王万宾,管堂珍,梁启斌,等. 杞麓湖流域污染负荷及水环境容量估算研究[J].环境污染与防治,2020,42(11):1436.
　[J].Environmental Pollution & Control,2020,42(11):1436.
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 杞麓湖流域污染负荷及水环境容量估算研究()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
42卷
期数:
2020年11期
页码:
1436
栏目:
环境管理
出版日期:
2021-03-01

文章信息/Info

作者:
 王万宾管堂珍梁启斌张星梓刘岳雄李森刘芳
 1.云南省生态环境科学研究院，云南 昆明 650034；2.西南林业大学生态与环境学院，云南 昆明 650224；3.云南师范大学旅游与地理科学学院，云南 昆明 650500
关键词:
 杞麓湖污染负荷水环境容量估算
文献标志码:
A
摘要:
 以云南省9大高原湖泊中的杞麓湖流域为研究区域，利用马尔科夫链蒙特卡罗（MCMC）抽样与贝叶斯统计方法对流域典型污染因子COD、TN、TP输出系数及综合降解系数进行参数估计，并在此基础上，估算了流域污染负荷及水环境容量，结果表明：（1）流域主要河流COD、TN、TP入河量分别为1 604.59、622.08、34.34 t/a，入湖量分别为1 566.12、617.23、34.02 t/a，河流的污染物降解能力较弱。流域农业面源COD、TN、TP入河量分别占总入河量的73.83%、81.20%、70.65%。（2）流域入湖河流COD、TN、TP水环境容量为1 799.83、88.16、17.59 t/a，2020年COD、TN、TP需分别削减33.07、533.92、16.75 t，流域入湖河流水环境承载能力严重超载。杞麓湖湖体的COD、TN、TP的水环境容量分别为6 318.88、727.32、114.92 t/a，湖体2020年TN需削减16.34 t。

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更新日期/Last Update: 2021-01-06