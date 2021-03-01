以云南省9大高原湖泊中的杞麓湖流域为研究区域，利用马尔科夫链蒙特卡罗（MCMC）抽样与贝叶斯统计方法对流域典型污染因子COD、TN、TP输出系数及综合降解系数进行参数估计，并在此基础上，估算了流域污染负荷及水环境容量，结果表明：（1）流域主要河流COD、TN、TP入河量分别为1 604.59、622.08、34.34 t/a，入湖量分别为1 566.12、617.23、34.02 t/a，河流的污染物降解能力较弱。流域农业面源COD、TN、TP入河量分别占总入河量的73.83%、81.20%、70.65%。（2）流域入湖河流COD、TN、TP水环境容量为1 799.83、88.16、17.59 t/a，2020年COD、TN、TP需分别削减33.07、533.92、16.75 t，流域入湖河流水环境承载能力严重超载。杞麓湖湖体的COD、TN、TP的水环境容量分别为6 318.88、727.32、114.92 t/a，湖体2020年TN需削减16.34 t。