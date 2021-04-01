[1] ¶¡ÕêÓñ,ÐìÅ­³±,ËÎÁÕè´,µÈ. Éé·ú¸´ºÏÎÛÈ¾ÍÁÈÀµÄÎÈ¶¨»¯ÑÐ¾¿[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2020,42(12):1449.
¡¡[J].Environmental Pollution & Control,2020,42(12):1449.
µã»÷¸´ÖÆ

 Éé·ú¸´ºÏÎÛÈ¾ÍÁÈÀµÄÎÈ¶¨»¯ÑÐ¾¿()
·ÖÏíµ½£º

¡¶»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ¡·[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

¾í:
42¾í
ÆÚÊý:
2020Äê12ÆÚ
Ò³Âë:
1449
À¸Ä¿:
ÑÐ¾¿±¨¸æ
³ö°æÈÕÆÚ:
2021-04-01

ÎÄÕÂÐÅÏ¢/Info

×÷Õß:
 ¶¡ÕêÓñÐìÅ­³±ËÎÁÕè´ÖÜÐÀÖÜöïÅô
 1£®ÉúÌ¬»·¾³²¿»·¾³¹æ»®Ôº£¬±±¾© 100012£»2.¹úÍø×ÛºÏÄÜÔ´·þÎñ¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾£¬±±¾© 100032£»3.ÖÐ»·Ñ­£¨±±¾©£©»·¾³¼¼ÊõÖÐÐÄ£¬±±¾© 100102
¹Ø¼ü´Ê:
 Éé·ú¸´ºÏÎÛÈ¾ÍÁÈÀÐÞ¸´ÎÈ¶¨»¯ÐÎÌ¬½þ³ö¶¾ÐÔ
ÎÄÏ×±êÖ¾Âë:
A
ÕªÒª:
 ´ÓÌú·Û¡¢ÁòËáÌú¡¢ÁòËáÑÇÌú¡¢ÂÈ»¯Ìú¡¢Ñõ»¯ÌúºÍ¾ÛºÏÁòËáÌú6ÖÖÌú»ù²ÄÁÏÖÐÉ¸Ñ¡ÉéÎÈ¶¨»¯Ð§¹û×î¼ÑµÄÌú»ùÎÈ¶¨¼Á£¬ÔÙÓëÂÈ»¯¸Æ¸´Åä×÷Îª¸´ºÏÎÈ¶¨¼ÁÓÃÓÚÍÁÈÀÖÐÉéÓë·úµÄÎÈ¶¨»¯´¦Àí£¬É¸Ñ¡¸´ºÏÎÈ¶¨¼Á×î¼ÑÍ¶¼Ó·½Ê½ºÍÍ¶¼ÓÁ¿¡£ÑÐ¾¿½á¹û±íÃ÷£¬×ÛºÏ¿¼ÂÇÎÈ¶¨»¯Ð§ÂÊ¡¢²ÄÁÏ³É±¾£¬Ñ¡ÔñÁòËáÌú×÷ÎªÌú»ùÎÈ¶¨¼Á¡£¸´ºÏÎÈ¶¨¼ÁÍ¶¼ÓÁ¿Îª30.00 g/kg£¨Í¬Ê±Í¶¼Ó£¬ÁòËáÌú¡¢ÂÈ»¯¸ÆÖÊÁ¿±È1¡Ã1£©£¬Ñø»¤40 dºó£¬ÍÁÈÀÖÐÉé¡¢·úµÄÎÈ¶¨»¯Ð§ÂÊ·Ö±ð¿É´ï60%¡¢85%£¬ÍÁÈÀÖÐ¿É½»»»Ì¬¡¢Ì¼ËáÑÎ½áºÏÌ¬ÉéÓë·ú¾ùÃ÷ÏÔ½µµÍ£¬²ÐÔüÌ¬ÉéÓë·úÃ÷ÏÔÉý¸ß¡£

ÏàËÆÎÄÏ×/References:

[1]Ö£ÑÞÃ· »Æ¹úÇ¿ ½ª¡¡±óµÈ.µØÏÂË®ÆØÆøÀíÂÛÄ£ÐÍÑÐ¾¿½øÕ¹[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2006,(7):521.
[2]Ôø¶«¡¡ÐíÕñ³É.¿¹Éé¾ú¶ÔòÚò¼²ÝÉú³¤¼°ÆäÉéÎüÊÕÄÜÁ¦µÄÓ°Ïì[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2010,(5):43.
[3]Ñî½ð·ï,³Âºèºº,Íõ´ºÑÞ.ÉúÎïÍ¨·çÐÞ¸´²ñÓÍÎÛÈ¾ÍÁÈÀµÄÉ°ÏäÊµÑéÑÐ¾¿[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2010,(9Íø):1.
[4]½¯Ð¡ºì Ó÷ÎÄÎõ ½­¼Ò»ªµÈ.ÎÛÈ¾ÍÁÈÀµÄÎïÀí/»¯Ñ§ÐÞ¸´[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2006,(3):210.
[5]ÖÜ‘O,ÕÅÃÈ,Â½ÓÑÎ°,µÈ. ÍÁÈÀÖÐPb¡¢CdµÄÎÈ¶¨»¯ÐÞ¸´¼¼ÊõÑÐ¾¿½øÕ¹[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2015,(5):83.
¡¡[J].Environmental Pollution & Control,2015,(12):83.
[6]ÐÞçñ,³Â½¨¾ü#.ÖØ½ðÊôÎÛÈ¾ÍÁÈÀ³¬ÀÛ»ýÖ²Îï-×÷ÎïÁªºÏÐÞ¸´ÑÐ¾¿½øÕ¹[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2013,(2Íø):1.
[7]Ñî¾²,ºØÑ§Àñ#.´ÔÖ¦¾ú¸ùÔÚÖ²ÎïÐÞ¸´ÎÛÈ¾ÍÁÈÀÖÐµÄ×÷ÓÃ¼°»úÖÆÑÐ¾¿[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2010,(2Íø):2.
[8]ÕÅÈð»ª,Ëï»á·¼,ËïºìÎÄ,µÈ.3ÖÖµç¶¯·½Ê½ÐÞ¸´¸õ£¨¢ö£©ÎÛÈ¾ÍÁÈÀ¶Ô±ÈÑÐ¾¿[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2010,(1Íø):1.
[9]ÖÜæÃ,µÈ.ÁÜÏ´¼ÁÔÚÍÁÈÀÐÞ¸´ÖÐµÄÓ¦ÓÃÏÖ×´ÓëÕ¹Íû[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2011,(1Íø):2.
¡¡[J].Environmental Pollution & Control,2011,(12):2.
[10]Õ²ÑÇ±ó,ÕÅÇÅ,³Â¿­Â×,µÈ. Ê¯ÓÍ½µ½â¾úÈºµÄÉ¸Ñ¡¡¢¹¹½¨¼°Æä½µ½âÌØÐÔÑÐ¾¿[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2017,39(8):860.
¡¡[J].Environmental Pollution & Control,2017,39(12):860.

¸üÐÂÈÕÆÚ/Last Update: 2021-01-06