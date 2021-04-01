[1] 金宝丹,钮劲涛,张淼,等. 预处理温度对剩余污泥碱性发酵性能的影响[J].环境污染与防治,2020,42(12):1455.
　[J].Environmental Pollution & Control,2020,42(12):1455.
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 预处理温度对剩余污泥碱性发酵性能的影响()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
42卷
期数:
2020年12期
页码:
1455
栏目:
研究报告
出版日期:
2021-04-01

文章信息/Info

作者:
 金宝丹钮劲涛张淼赵建国尹志刚
 1.郑州轻工业大学材料与化学工程学院，河南 郑州 450002；2.河南恒安环保科技有限公司，河南 郑州 450001；3.扬州大学环境科学与工程学院，江苏 扬州 225127
关键词:
 剩余污泥厌氧发酵温度碱性发酵水解酸化生物酶活性
文献标志码:
A
摘要:
 为了研究预处理温度对剩余污泥厌氧发酵性能的影响，将剩余污泥在碱性条件下进行发酵处理，待系统稳定后将30、50、70、90 ℃预处理剩余污泥作为种泥进行投加，分析发酵系统中的蛋白质、糖类、挥发性短链脂肪酸（SCFAs）和生物酶等指标。结果表明，50 ℃剩余污泥发酵系统酸化性能最佳，SCFAs达到2 852.27 mg/L。蛋白酶和碱性磷酸酶活性随着预处理温度的升高而降低，α-葡萄糖苷酶和酸性磷酸酶活性先升高后降低。30 ℃剩余污泥发酵系统中熟化发酵污泥对蛋白质的水解率最高，为82.22%，而50 ℃剩余污泥发酵系统中熟化发酵污泥对糖类的水解率最高，为84.71%。

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更新日期/Last Update: 2021-01-06