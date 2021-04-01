通过室内模拟As污染湿地分析了外源P输入情况下窄叶香蒲（Typha angustifolia L.）根表铁膜的形成及其对As的吸附规律。结果表明：(1)在无外源P输入的情况下，窄叶香蒲根表铁膜形成量与土壤中总砷浓度呈正相关关系，对As的吸附量也随着土壤中总砷浓度的增加而增加；当有外源P输入的时候，在不同土壤总砷浓度下，窄叶香蒲根表铁膜形成量及其对As的吸附量总体都表现为随着外源P输入浓度的增加而减少。(2)As在窄叶香蒲根系与根表铁膜中的质量分配比例表明，75%以上的As都吸附在了铁膜上，而进入窄叶香蒲根系的As不到25%，当有外源P输入时，As在铁膜中的质量分配比例会有所减少，在根系中会有所增加。在外源P输入浓度相同的情况下，窄叶香蒲根表铁膜对As的富集系数随着土壤总砷浓度增加而增加；在土壤总砷浓度相同的情况下，富集系数随着外源P输入浓度增加而降低。综上所述，窄叶香蒲根表可以形成铁膜，其形成量随土壤中总砷浓度增加而增加，但外源P的输入会抑制窄叶香蒲根表铁膜的形成，同时会抑制其对环境中As的吸附和富集，进而降低窄叶香蒲抵御As胁迫的能力。