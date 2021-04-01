[1] 黄颖,张晋龙,刘云根,等. 外源P输入对窄叶香蒲根表铁膜形成及As吸附的影响[J].环境污染与防治,2020,42(12):1460.
点击复制
[J].Environmental Pollution & Control,2020,42(12):1460.
外源P输入对窄叶香蒲根表铁膜形成及As吸附的影响()
《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]
- 卷:
-
42卷
- 期数:
-
2020年12期
- 页码:
-
1460
- 栏目:
-
研究报告
- 出版日期:
-
2021-04-01
文章信息/Info
- 作者:
-
黄颖; 张晋龙; 刘云根; 王妍; 杨思林
-
1.西南林业大学生态与环境学院，云南 昆明 650224；2.云南省山地农村生态环境演变与污染治理重点实验室，云南 昆明 650224
- 关键词:
-
铁膜; 窄叶香蒲; As; P
- 文献标志码:
-
A
- 摘要:
-
通过室内模拟As污染湿地分析了外源P输入情况下窄叶香蒲（Typha angustifolia L.）根表铁膜的形成及其对As的吸附规律。结果表明：(1)在无外源P输入的情况下，窄叶香蒲根表铁膜形成量与土壤中总砷浓度呈正相关关系，对As的吸附量也随着土壤中总砷浓度的增加而增加；当有外源P输入的时候，在不同土壤总砷浓度下，窄叶香蒲根表铁膜形成量及其对As的吸附量总体都表现为随着外源P输入浓度的增加而减少。(2)As在窄叶香蒲根系与根表铁膜中的质量分配比例表明，75%以上的As都吸附在了铁膜上，而进入窄叶香蒲根系的As不到25%，当有外源P输入时，As在铁膜中的质量分配比例会有所减少，在根系中会有所增加。在外源P输入浓度相同的情况下，窄叶香蒲根表铁膜对As的富集系数随着土壤总砷浓度增加而增加；在土壤总砷浓度相同的情况下，富集系数随着外源P输入浓度增加而降低。综上所述，窄叶香蒲根表可以形成铁膜，其形成量随土壤中总砷浓度增加而增加，但外源P的输入会抑制窄叶香蒲根表铁膜的形成，同时会抑制其对环境中As的吸附和富集，进而降低窄叶香蒲抵御As胁迫的能力。
更新日期/Last Update:
2021-01-06