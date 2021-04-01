[1] ÓàÏþÑà,Óà¼ÑÁú,·ëÁ¢·å,µÈ. Å©Ò©Éú²úÆóÒµÇ³²ãµØÏÂË®ÎÛÈ¾ÎïµÄÉúÎï¶¾ÐÔÕï¶Ï[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2020,42(12):1464.
¡¡[J].Environmental Pollution & Control,2020,42(12):1464.
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¡¶»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ¡·[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

¾í:
42¾í
ÆÚÊý:
2020Äê12ÆÚ
Ò³Âë:
1464
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³ö°æÈÕÆÚ:
2021-04-01

ÎÄÕÂÐÅÏ¢/Info

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ÏàËÆÎÄÏ×/References:

[1]Ã·µ¤¡¡ÖÜÉÙÆæ¡¡ÕÅÀòÏé.°ßÂíÓã¶ÔÀ¬»øÉøÂËÒºÐ²ÆÈµÄÉúÎï±êÖ¾ÎïÏìÓ¦[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2013,(3):43.
[2]ÁõÎéÏã,¶ÅÇàÆ½,ÀîÑåÐñ,µÈ.1,2,4-ÈýÂÈ±½¶Ô³ÉÄê°ßÂíÓãºÍÓ×Óã¼¸ÖÖÃ¸»îÐÔµÄÓ°Ïì[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2012,(6):27.
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[3]Í¬ÖÄ,¸ßµ¤,Õ²æÃ½à,µÈ. ÈÉ»ù·Ó¶ÔÓã¡¢Ôå¡¢œÐµÄ¶¾ÐÔÑÐ¾¿¼°·çÏÕÆÀ¼Û[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2018,40(9):1049.
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[4]³Â½¨»ª,Ð»ÑÞÓ±,³ÂÊÀºì,µÈ. ²è¶à·Ó¶ÔÈÉ»ù·ÓËùÖÂ°ßÂíÓã¼±ÐÔËÀÍöºÍÒÅ´«ËðÉËµÄ±£»¤×÷ÓÃ[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2018,40(10):1126.
¡¡[J].Environmental Pollution & Control,2018,40(12):1126.

¸üÐÂÈÕÆÚ/Last Update: 2021-01-06