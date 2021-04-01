[1] 崔焕星,李刚,蒲雨新,等. 基于便携式排放测试系统的重型柴油车冷启动排放评价方法研究[J].环境污染与防治,2020,42(12):1469.
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[J].Environmental Pollution & Control,2020,42(12):1469.
基于便携式排放测试系统的重型柴油车冷启动排放评价方法研究()
《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]
- 卷:
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42卷
- 期数:
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2020年12期
- 页码:
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1469
- 栏目:
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研究报告
- 出版日期:
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2021-04-01
文章信息/Info
- 作者:
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崔焕星; 李刚; 蒲雨新; 任素慧; 刘顺利; 纪亮
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1.济南汽车检测中心有限公司，山东 济南 250102；2.中国环境科学研究院，北京 100012
- 关键词:
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重型柴油车; 实际行驶排放; 冷启动
- 文献标志码:
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A
- 摘要:
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《重型柴油车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）》（GB 17691―2018）对整车实际道路行驶排放提出了测试要求，但只以冷却液温度≥70 ℃，发动机进入热态后的数据评价整车排放水平，而从实际测试结果来看，冷启动排放明显偏高。为分析冷、热状态的污染物排放，选取满足GB 17691―2018中6b阶段技术要求的重型柴油车（N1、N2、N3类各一辆）进行实际行驶排放测试。建议下一阶段标准将冷启动排放引入到整车排放水平评价中，分别以冷却液温度达到30、70 ℃界定发动机冷、热状态，取消有效功基窗口，以功基窗口法直接计算得到两种不同状态的污染物比排放。参照发动机瞬态循环测试的计算原则，分别赋予冷、热排放0.14、0.86的权重，加权判定整车排放达标与否。
更新日期/Last Update:
2021-01-06