《重型柴油车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）》（GB 17691―2018）对整车实际道路行驶排放提出了测试要求，但只以冷却液温度≥70 ℃，发动机进入热态后的数据评价整车排放水平，而从实际测试结果来看，冷启动排放明显偏高。为分析冷、热状态的污染物排放，选取满足GB 17691―2018中6b阶段技术要求的重型柴油车（N 1 、N 2 、N 3 类各一辆）进行实际行驶排放测试。建议下一阶段标准将冷启动排放引入到整车排放水平评价中，分别以冷却液温度达到30、70 ℃界定发动机冷、热状态，取消有效功基窗口，以功基窗口法直接计算得到两种不同状态的污染物比排放。参照发动机瞬态循环测试的计算原则，分别赋予冷、热排放0.14、0.86的权重，加权判定整车排放达标与否。