采用涡流多相协同臭氧气浮技术处理陕北特低渗透油田某油区采出水，并研究反应过程中的影响因素及动力学特性。结果表明：（1）臭氧浓度、紫外灯功率与氧化反应速率常数具有正相关关系，pH、聚合氯化铝(PAC)投加量和入口压力对氧化反应速率常数具有最佳值。最佳条件：臭氧质量浓度为55 mg/L，pH为8.0，紫外灯功率为110 W，入口压力为0.3 MPa，PAC投加量为30 mg/L。（2）该技术处理特低渗透油田采出水的反应过程遵从一级反应动力学方程。（3）基于该技术设计了多功能一体化中试装置并进行现场运行，处理后含油量、COD、悬浮物、细菌含量、平均腐蚀率、硫化物、总铁均达到企业标准要求。