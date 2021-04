调研分析两家典型的废纸造纸企业废水处理系统的工艺和水质,利用朗格利尔指数和CaSO 4 饱和指数分析结垢情况,可知两家企业中水系统的进水均易形成CaCO 3 沉淀,不易形成CaSO 4 沉淀。比较3种投药方案(方案1:投加Na 2 CO 3 ;方案2:投加Ca(OH) 2 +Na 2 CO 3 ;方案3:投加NaOH)的除钙性能,优化药剂投加量。结果表明,针对实际废水,方案1至方案3的最佳投加量为848 mg/L Na 2 CO 3 、666 mg/L Ca(OH) 2 +106 mg/L Na 2 CO 3 、360 mg/L NaOH。通过对比碳酸盐消耗量和Ca2+去除量可判断,方案1、3的主要沉淀产物为CaCO 3 ,方案2的沉淀产物为CaCO 3 和Ca 2 (OH) 2 CO 3 。