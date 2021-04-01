[1] 战晓慧,张辉,张小红,等. 废纸造纸废水化学沉淀法除钙研究[J].环境污染与防治,2020,42(12):1484.
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[J].Environmental Pollution & Control,2020,42(12):1484.
废纸造纸废水化学沉淀法除钙研究()
《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]
- 卷:
-
42卷
- 期数:
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2020年12期
- 页码:
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1484
- 栏目:
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研究报告
- 出版日期:
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2021-04-01
文章信息/Info
- 作者:
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战晓慧; 张辉; 张小红; 沈海涛; 史惠祥; 姚熠
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1.浙江大学环境与资源学院，浙江 杭州 310058；2.浙江景兴纸业股份有限公司，浙江 嘉兴 314000；3.嘉兴市环境科学研究所有限公司，浙江 嘉兴 314000
- 关键词:
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废纸造纸; 除钙; 化学沉淀; 工艺研究
- 文献标志码:
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A
- 摘要:
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调研分析两家典型的废纸造纸企业废水处理系统的工艺和水质，利用朗格利尔指数和CaSO4饱和指数分析结垢情况，可知两家企业中水系统的进水均易形成CaCO3沉淀，不易形成CaSO4沉淀。比较3种投药方案（方案1：投加Na2CO3；方案2：投加Ca(OH)2+Na2CO3；方案3：投加NaOH）的除钙性能，优化药剂投加量。结果表明，针对实际废水，方案1至方案3的最佳投加量为848 mg/L Na2CO3、666 mg/L Ca(OH)2+106 mg/L Na2CO3、360 mg/L NaOH。通过对比碳酸盐消耗量和Ca2+去除量可判断，方案1、3的主要沉淀产物为CaCO3，方案2的沉淀产物为CaCO3和Ca2(OH)2CO3。
更新日期/Last Update:
2021-01-06