[1] 张华兵,李玉凤,韩爽,等. 江苏盐城滨海湿地入海河流重金属污染的时空分布特征[J].环境污染与防治,2020,42(12):1491.
　[J].Environmental Pollution & Control,2020,42(12):1491.
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 江苏盐城滨海湿地入海河流重金属污染的时空分布特征()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
42卷
期数:
2020年12期
页码:
1491
栏目:
研究报告
出版日期:
2021-04-01

文章信息/Info

作者:
 张华兵李玉凤韩爽张亚楠刘玉卿
 1.盐城师范学院城市与规划学院，江苏 盐城 224007；2.南京师范大学海洋科学与工程学院，江苏 南京 210023；3.江苏盐城湿地珍禽国家级自然保护区管理处，江苏 盐城 224057
关键词:
 重金属时空分布水环境评价盐城滨海湿地
文献标志码:
A
摘要:
 为探究江苏省盐城滨海湿地入海河流重金属污染时空分布特征，分别于不同季节对14条河流中8种重金属（Cu、Cr、As、Hg、Zn、Mn、Pb和Cd）含量进行定点监测，运用内梅罗综合污染指数对河流重金属污染进行评价。结果表明：（1）Cr、As、Hg、Mn为入海河流中普遍存在的重金属污染物，Cu、Zn、Pb、Cd主要出现在区域南北两侧的河流中。（2）入海河流中Cr、Hg、Cd存在不同程度的污染。Cr污染呈现南北两翼高、中间低的格局，夏季污染程度最高，处于潜在污染水平；Hg污染大体呈现从北向南逐渐严重的趋势，春、夏季的污染程度高，处于轻度污染水平；Cd在检出河流中污染严重，灌河中Cd已处于重度污染水平。（3）14条入海河流重金属污染从北向南呈现波状变化，仅有苏北灌溉总渠和中山河处于安全水平，其余河流均处于潜在污染及以上水平，春、夏季重金属污染程度高于秋、冬季。

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更新日期/Last Update: 2021-01-06