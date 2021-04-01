为探究江苏省盐城滨海湿地入海河流重金属污染时空分布特征，分别于不同季节对14条河流中8种重金属（Cu、Cr、As、Hg、Zn、Mn、Pb和Cd）含量进行定点监测，运用内梅罗综合污染指数对河流重金属污染进行评价。结果表明：（1）Cr、As、Hg、Mn为入海河流中普遍存在的重金属污染物，Cu、Zn、Pb、Cd主要出现在区域南北两侧的河流中。（2）入海河流中Cr、Hg、Cd存在不同程度的污染。Cr污染呈现南北两翼高、中间低的格局，夏季污染程度最高，处于潜在污染水平；Hg污染大体呈现从北向南逐渐严重的趋势，春、夏季的污染程度高，处于轻度污染水平；Cd在检出河流中污染严重，灌河中Cd已处于重度污染水平。（3）14条入海河流重金属污染从北向南呈现波状变化，仅有苏北灌溉总渠和中山河处于安全水平，其余河流均处于潜在污染及以上水平，春、夏季重金属污染程度高于秋、冬季。