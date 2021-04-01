[1] 师艳丽,张萌,陈,等. 赣南离子型稀土矿区周边河流氨氮浓度时空分布特征[J].环境污染与防治,2020,42(12):1496.
　[J].Environmental Pollution & Control,2020,42(12):1496.
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 赣南离子型稀土矿区周边河流氨氮浓度时空分布特征()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
42卷
期数:
2020年12期
页码:
1496
栏目:
研究报告
出版日期:
2021-04-01

文章信息/Info

作者:
 师艳丽张萌冯兵万禀颢王启沛吴俊伟陈振宇
 1.天津市滨海新区环境创新研究院，天津 300452；2.江西省环境保护科学研究院，江西 南昌 330039;3.江西理工大学资源与环境工程学院，江西省矿冶环境污染控制重点实验室，江西 赣州 341000;4.南昌航空大学环境与化学工程学院，江西 南昌330063
关键词:
 离子型稀土氨氮时空分布水污染赣南
文献标志码:
A
摘要:
 为探究赣南离子型稀土尾矿对周边不同流域水环境产生的影响，以定南县岭北镇月子河流域和龙头流域为研究对象，基于3个水文期的连续监测数据，分析特征污染物氨氮的时空分布差异，利用主成分分析解析其主要污染物及来源。结果表明：研究区域水体丰、枯、平水期pH平均值分别为5.47、4.73、5.38，水质酸化明显；氨氮平均值分别为6.28、6.02、6.07 mg/L，均在《地表水环境质量标准》（GB 3838―2002）Ⅴ类标准限值3倍以上；研究区岭北矿区东南部氨氮浓度最高，中东部最低，距离稀土矿区越远，水中氨氮浓度越低；3个水文期水体主要环境影响因子均为氨氮。即使经过地表水和地下水稀释作用，离子型稀土矿区所在流域水体中氨氮仍长期稳定保持在高位水平，建议水体氨氮污染控制应优先考虑矿区土壤吸附态氨氮污染拦截。

相似文献/References:

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更新日期/Last Update: 2021-01-06