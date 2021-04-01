[1] 刁昶皓,封学军,张艳,等. 基于无人机平台的干散货港区PM2.5分布规律研究[J].环境污染与防治,2020,42(12):1502.
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[J].Environmental Pollution & Control,2020,42(12):1502.
基于无人机平台的干散货港区PM2.5分布规律研究()
《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]
- 卷:
-
42卷
- 期数:
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2020年12期
- 页码:
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1502
- 栏目:
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研究报告
- 出版日期:
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2021-04-01
文章信息/Info
- 作者:
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刁昶皓; 封学军; 张艳; 马赛; 周云鹏
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河海大学港口海岸与近海工程学院，江苏 南京 210098
- 关键词:
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干散货港区; 无人机; PM2.5; 空间分布; Pearson相关系数
- 文献标志码:
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A
- 摘要:
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干散货港区扬尘中PM2.5等大气污染物的分布规律是港口开展抑尘工作的关键依据。以连云港港干散货港区为研究对象，构建无人机搭载微型空气质量检测器的监测平台，从垂直分布和水平分布两个维度研究PM2.5的空间分布特征。结果表明，港区堆场内作业源上方10~25 m处易形成PM2.5高浓度区域；随着与污染源水平距离的增加，PM2.5浓度在距地面20~70 m有增长的趋势，且高浓度区域范围有扩大的趋势。通过PM2.5与温度、湿度、CO2浓度、高度等4项指标的相关性分析，提出了针对港区不同区域的抑尘建议，研究结论可为港口环境评估以及综合治理提供技术支撑
更新日期/Last Update:
2021-01-06