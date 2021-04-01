干散货港区扬尘中PM 2.5 等大气污染物的分布规律是港口开展抑尘工作的关键依据。以连云港港干散货港区为研究对象，构建无人机搭载微型空气质量检测器的监测平台，从垂直分布和水平分布两个维度研究PM 2.5 的空间分布特征。结果表明，港区堆场内作业源上方10~25 m处易形成PM 2.5 高浓度区域；随着与污染源水平距离的增加，PM 2.5 浓度在距地面20~70 m有增长的趋势，且高浓度区域范围有扩大的趋势。通过PM 2.5 与温度、湿度、CO 2 浓度、高度等4项指标的相关性分析，提出了针对港区不同区域的抑尘建议，研究结论可为港口环境评估以及综合治理提供技术支撑