[1] 周爱军,马骏,吕芳. 基于利益相关方感知的污水处理行业服务质量评价研究[J].环境污染与防治,2020,42(12):1507.
　[J].Environmental Pollution & Control,2020,42(12):1507.
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 基于利益相关方感知的污水处理行业服务质量评价研究()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
42卷
期数:
2020年12期
页码:
1507
栏目:
研究报告
出版日期:
2021-04-01

文章信息/Info

作者:
 周爱军马骏吕芳
 1.浙江省生态环境科学设计研究院，浙江 杭州 310007；2.浙江省环科环境认证中心有限公司，浙江 杭州 310007
关键词:
 利益相关方污水处理感知服务质量评价
文献标志码:
A
摘要:
 借助服务质量评价的理论和方法，从功能性、规范性、专业性、时间性、经济性、可持续性6个污水处理行业服务特性出发，提出了基于利益相关方感知的污水处理行业服务质量评价指标体系，并构建了评价方法。同时，针对一家典型污水处理厂进行了实证研究，根据结果分析提出了改进建议。与常规的污水处理厂绩效评价方法相比，该方法可以更加全面、客观地对污水处理厂的服务质量进行评价。

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更新日期/Last Update: 2021-01-06