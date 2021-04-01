[1] 历军,赵伟强,俞龙生,等. 珠江三角洲某河流型饮用水源地的土壤重金属污染源解析和风险评价[J].环境污染与防治,2020,42(12):1511.
　[J].Environmental Pollution & Control,2020,42(12):1511.
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 珠江三角洲某河流型饮用水源地的土壤重金属污染源解析和风险评价()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
42卷
期数:
2020年12期
页码:
1511
栏目:
研究报告
出版日期:
2021-04-01

文章信息/Info

作者:
 历军赵伟强俞龙生孙斌斌
 1.广州草木蕃环境科技有限公司，广东省场地修复技术与装备工程技术中心，广东省科技特派员工作站，广东 广州 510000；2.南开大学环境科学与工程学院，环境污染过程与基准教育部重点实验室，天津城市生态环境修复与污染防治重点实验室，天津 300350
关键词:
 土壤重金属源解析地质累积指数潜在生态危害指数
文献标志码:
A
摘要:
 采集分析了珠江三角洲某河流型饮用水源地的土壤重金属Cd、As、Zn、Pb、Cu、Hg、Ni、Cr，对其来源进行解析，并结合地质累积指数和潜在生态危害指数进行风险评价。结果表明，8种重金属的浓度均值均超过了广东省土壤背景值，表明该水源地土壤存在一定的人为源重金属干扰。Cd、Hg、Ni、As来源归因于工业源，Cu、Cr归因于农业源，Zn、Pb归因于交通源。风险评价结果表明，该水源地土壤存在一定的重金属污染风险，污染频率最高、强度最大的重金属是Cd。

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更新日期/Last Update: 2021-01-06