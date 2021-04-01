对第一次和第二次全国污染源普查的农业污染源普查对象和普查范围进行差异比对，通过分析比较两次普查全国和各地区农业污染源数量、污染物排放量以及分布特征，反映了10年来农业污染源治理现状和成效，最后提出了“十四五”时期农业污染源治理与监管对策建议。