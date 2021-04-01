[1] 刘晨峰,汪志峰,沈忱,等. 农业污染源普查口径差异与结果对比[J].环境污染与防治,2020,42(12):1531.
　[J].Environmental Pollution & Control,2020,42(12):1531.
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 农业污染源普查口径差异与结果对比()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
42卷
期数:
2020年12期
页码:
1531
栏目:
研究报告
出版日期:
2021-04-01

文章信息/Info

作者:
 刘晨峰汪志峰沈忱周潇云李松
 1.生态环境部土壤与农业农村生态环境监管技术中心，北京 100012；2.生态环境部环境规划院，北京 100012；3.中国环境科学研究院，北京 100012
关键词:
 农业源污染源普查普查口径
文献标志码:
A
摘要:
 对第一次和第二次全国污染源普查的农业污染源普查对象和普查范围进行差异比对，通过分析比较两次普查全国和各地区农业污染源数量、污染物排放量以及分布特征，反映了10年来农业污染源治理现状和成效，最后提出了“十四五”时期农业污染源治理与监管对策建议。
更新日期/Last Update: 2021-01-06