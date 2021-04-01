水环境质量底线是“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单”(简称“三线一单”)的重要内容。针对目前水环境质量底线制定过程中的重点和难点，细化了“三线一单”水环境质量底线制定的技术流程。以南方丰水城市南宁市为例，划定148个水环境控制单元，制定了2020年、2025年和2035年南宁市的水环境质量目标和允许排放量，并划定水环境管控分区，其中水源保护管控区和水源涵养管控区面积占比分别为6.6%、12.2%，工业生活管控区和农业面源管控区面积占比分别为49.1%、32.2%。最后，讨论了水环境质量底线的编制难点和应用重点，并建议进一步开展南宁市清水通道分区分类研究，研究结果对类似城市的水环境质量底线制定具有一定的参考意义。