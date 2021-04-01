[1] 张培培,秦昌波,秦莹,等. 水环境质量底线编制实践与思考――以南宁市为例[J].环境污染与防治,2020,42(12):1536.
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[J].Environmental Pollution & Control,2020,42(12):1536.
水环境质量底线编制实践与思考――以南宁市为例()
《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]
- 卷:
-
42卷
- 期数:
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2020年12期
- 页码:
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1536
- 栏目:
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环境管理
- 出版日期:
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2021-04-01
文章信息/Info
- 作者:
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张培培; 秦昌波; 秦莹; 李新
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.生态环境部环境规划院，北京 100012；2.南宁市环境保护科学研究所，广西 南宁 530022
- 关键词:
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“三线一单”; 水环境质量底线; 允许排放量; 分区
- 文献标志码:
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A
- 摘要:
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水环境质量底线是“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单”(简称“三线一单”)的重要内容。针对目前水环境质量底线制定过程中的重点和难点，细化了“三线一单”水环境质量底线制定的技术流程。以南方丰水城市南宁市为例，划定148个水环境控制单元，制定了2020年、2025年和2035年南宁市的水环境质量目标和允许排放量，并划定水环境管控分区，其中水源保护管控区和水源涵养管控区面积占比分别为6.6%、12.2%，工业生活管控区和农业面源管控区面积占比分别为49.1%、32.2%。最后，讨论了水环境质量底线的编制难点和应用重点，并建议进一步开展南宁市清水通道分区分类研究，研究结果对类似城市的水环境质量底线制定具有一定的参考意义。
更新日期/Last Update:
2021-01-06