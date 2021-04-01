基于整体和4类环境压力视角，结合数据包络分析（DEA）窗口分析法，测算2012―2017年东北老工业基地23个地级市的生态效率，并考察其地区差异与动态演变特征，结合面板Tobit回归模型检验东北老工业基地生态效率的影响机制。结果表明：在考察期内，东北老工业基地整体生态效率水平偏低且呈小幅度波动下降趋势；不同省市区域差异明显且节能减排潜力巨大；经济发展水平、环境规制对东北老工业基地生态效率有显著的正效应，而产业结构和过低的科技水平则抑制了其生态效率的提升。总的来说，应优化东北老工业基地的产业结构，提升以绿色技术为主力的高新技术产业的比重，实行节能减排，以此提高东北老工业基地的生态效率。