[1] 尹妮妮,汪克亮. 基于环境压力视角的东北老工业基地生态效率研究[J].环境污染与防治,2020,42(12):1542.
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[J].Environmental Pollution & Control,2020,42(12):1542.
基于环境压力视角的东北老工业基地生态效率研究()
《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]
- 卷:
-
42卷
- 期数:
-
2020年12期
- 页码:
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1542
- 栏目:
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环境管理
- 出版日期:
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2021-04-01
文章信息/Info
- 作者:
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尹妮妮; 汪克亮
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安徽理工大学经济与管理学院，安徽 淮南 232001
- 关键词:
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环境压力; 东北老工业基地; 生态效率; 数据包络分析; Tobit回归模型
- 文献标志码:
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A
- 摘要:
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基于整体和4类环境压力视角，结合数据包络分析（DEA）窗口分析法，测算2012―2017年东北老工业基地23个地级市的生态效率，并考察其地区差异与动态演变特征，结合面板Tobit回归模型检验东北老工业基地生态效率的影响机制。结果表明：在考察期内，东北老工业基地整体生态效率水平偏低且呈小幅度波动下降趋势；不同省市区域差异明显且节能减排潜力巨大；经济发展水平、环境规制对东北老工业基地生态效率有显著的正效应，而产业结构和过低的科技水平则抑制了其生态效率的提升。总的来说，应优化东北老工业基地的产业结构，提升以绿色技术为主力的高新技术产业的比重，实行节能减排，以此提高东北老工业基地的生态效率。
更新日期/Last Update:
2021-01-06