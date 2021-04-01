[1] 尹妮妮,汪克亮. 基于环境压力视角的东北老工业基地生态效率研究[J].环境污染与防治,2020,42(12):1542.
　[J].Environmental Pollution & Control,2020,42(12):1542.
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 基于环境压力视角的东北老工业基地生态效率研究()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
42卷
期数:
2020年12期
页码:
1542
栏目:
环境管理
出版日期:
2021-04-01

文章信息/Info

作者:
 尹妮妮汪克亮
 安徽理工大学经济与管理学院，安徽 淮南 232001
关键词:
环境压力东北老工业基地生态效率数据包络分析Tobit回归模型
文献标志码:
A
摘要:
 基于整体和4类环境压力视角，结合数据包络分析（DEA）窗口分析法，测算2012―2017年东北老工业基地23个地级市的生态效率，并考察其地区差异与动态演变特征，结合面板Tobit回归模型检验东北老工业基地生态效率的影响机制。结果表明：在考察期内，东北老工业基地整体生态效率水平偏低且呈小幅度波动下降趋势；不同省市区域差异明显且节能减排潜力巨大；经济发展水平、环境规制对东北老工业基地生态效率有显著的正效应，而产业结构和过低的科技水平则抑制了其生态效率的提升。总的来说，应优化东北老工业基地的产业结构，提升以绿色技术为主力的高新技术产业的比重，实行节能减排，以此提高东北老工业基地的生态效率。

相似文献/References:

[1]王瑾　钱新　钱瑜.生态工业仿真系统经济增长与环境压力关系动态变化分析[J].环境污染与防治,2010,(11):84.

更新日期/Last Update: 2021-01-06