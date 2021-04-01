[1] 戚杨健,孔维泽,王晓燕. 基于城市固体废弃物资源化共生网络的无废城市建设研究――以绍兴市为例[J].环境污染与防治,2020,42(12):1549.

[J].Environmental Pollution & Control,2020,42(12):1549.

基于城市固体废弃物资源化共生网络的无废城市建设研究――以绍兴市为例