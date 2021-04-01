[1] 戚杨健,孔维泽,王晓燕. 基于城市固体废弃物资源化共生网络的无废城市建设研究――以绍兴市为例[J].环境污染与防治,2020,42(12):1549.
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[J].Environmental Pollution & Control,2020,42(12):1549.
基于城市固体废弃物资源化共生网络的无废城市建设研究――以绍兴市为例()
《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]
- 卷:
-
42卷
- 期数:
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2020年12期
- 页码:
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1549
- 栏目:
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环境管理
- 出版日期:
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2021-04-01
文章信息/Info
- 作者:
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戚杨健; 孔维泽; 王晓燕
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绍兴市固体废弃物管理中心，浙江 绍兴 312000
- 关键词:
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固体废弃物; 无废城市; 共生网络; 资源化
- 文献标志码:
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A
- 摘要:
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作为首批无废城市建设试点城市之一，绍兴市借鉴城市共生理念构建了基于城市固体废弃物资源化共生网络的无废城市，介绍了其指标体系、项目清单、任务清单和构建成效，并根据建设过程中存在的问题提出改进措施和建议，以期更好地提高中国固体废弃物资源化利用水平及推动无废城市的建设。
更新日期/Last Update:
2021-01-06