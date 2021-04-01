不设缺氧段，采用生物接触氧化池与生物流化床联合处理实际生活污水，研究溶解氧（DO）浓度对其脱氮效果的影响。实验分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ 3个阶段，3个阶段生物接触氧化池DO质量浓度分别设置为(1.5±0.4)、(2.8±0.6)、(4.6±0.8) mg/L，生物流化床曝气量基本不变。结果表明，3个阶段生物接触氧化池氨氮去除率随DO的升高而升高，但生物流化床中的氨氮浓度降低，不利于厌氧氨氧化反应的进行，并影响最终TN的去除效果，第Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ 阶段的整体TN去除率分别为73.7%±6.9%、72.0%±2.1%和51.4%±5.6%。可见，生物接触氧化池设置较低的DO既能提升脱氮效果，也能降低曝气能耗。