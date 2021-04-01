[1] 许德超,朱婷婷,阳立平,等. 溶解氧对生物接触氧化+生物流化床联合脱氮效果的影响[J].环境污染与防治,2020,42(12):1557.
　[J].Environmental Pollution & Control,2020,42(12):1557.
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 溶解氧对生物接触氧化+生物流化床联合脱氮效果的影响()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
42卷
期数:
2020年12期
页码:
1557
栏目:
工程应用
出版日期:
2021-04-01

文章信息/Info

作者:
 许德超朱婷婷阳立平张巧尹雪谢帮蜜彭盛华
 深圳市环境科学研究院，国家环境保护饮用水水源地管理技术重点实验室（深圳），深圳市水环境中新型污染物检测与控制重点实验室，广东 深圳 518001
关键词:
 溶解氧生物接触氧化生物流化床脱氮
文献标志码:
A
摘要:
 不设缺氧段，采用生物接触氧化池与生物流化床联合处理实际生活污水，研究溶解氧（DO）浓度对其脱氮效果的影响。实验分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ 3个阶段，3个阶段生物接触氧化池DO质量浓度分别设置为(1.5±0.4)、(2.8±0.6)、(4.6±0.8) mg/L，生物流化床曝气量基本不变。结果表明，3个阶段生物接触氧化池氨氮去除率随DO的升高而升高，但生物流化床中的氨氮浓度降低，不利于厌氧氨氧化反应的进行，并影响最终TN的去除效果，第Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ 阶段的整体TN去除率分别为73.7%±6.9%、72.0%±2.1%和51.4%±5.6%。可见，生物接触氧化池设置较低的DO既能提升脱氮效果，也能降低曝气能耗。

相似文献/References:

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更新日期/Last Update: 2021-01-06