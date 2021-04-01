[1] 南春子,何冠鸿,麦婵妹. 地铁颗粒物污染现状和排除技术研究进展[J].环境污染与防治,2020,42(12):1569.
　[J].Environmental Pollution & Control,2020,42(12):1569.
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 地铁颗粒物污染现状和排除技术研究进展()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
42卷
期数:
2020年12期
页码:
1569
栏目:
综述
出版日期:
2021-04-01

文章信息/Info

作者:
 南春子何冠鸿麦婵妹
 1.华南农业大学资源环境学院，广东 广州510642；2.广州地铁设计研究院股份有限公司，广东 广州 510010
关键词:
 PM10PM2.5排除地铁站台隧道
文献标志码:
A
摘要:
 地铁车站内颗粒物（PM）主要来源于列车车轮、轨道、刹车片等部件之间磨损所产生的微粒，金属氧化物占比较高，长时间暴露于地铁PM中可能会增加通勤者和工作人员的健康风险。通过大量的文献综述，介绍了地铁PM的组分特征及来源，对比了全球不同城市地铁PM的污染现状及时空分布特征，讨论了影响地铁PM浓度的主要因素，汇总了当前地铁PM的常用排除方法，最后对如何高效优化地铁空气质量提出了建议。

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更新日期/Last Update: 2021-01-06