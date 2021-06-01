为探究改性生物炭固定异养硝化菌对水中低质量浓度氨氮（约10 mg/L）的去除效果，从污水处理厂污泥中筛选一株异养硝化菌，分别以未改性稻壳生物炭（BC）、NaOH和H 2 O 2 改性BC为载体，用吸附法制备生物炭基微生物固定化体（分别记为BC+N3、NaOH-BC+N3和HH 2 O 2 -BC+N3），开展生物炭和生物炭基微生物固定化体对水中氨氮的去除动力学研究。结果表明：（1）经鉴定，该菌株为恶臭假单胞菌（Pseudomonas putida）N3（MN602471），其对氨氮的72 h降解率为72.02%。（2）培养48 h，生物炭基微生物固定化体对氨氮的去除率均高于相应生物炭；与改性前相比，改性生物炭基微生物固定化体更利于恶臭假单胞菌N3（MN602471）活性恢复与氨氮去除。（3）生物炭基微生物固定化体的氨氮去除过程更符合准二级动力学方程；NaOH-BC+N3对水中低浓度氨氮的去除能力优于BC+N3和H 2 O 2 -BC+N3。