[1] 李一倬,方镜尧,栗泽苑,等. 沈阳市某工业园区挥发性有机物活性及来源解析[J].环境污染与防治,2021,43(2):145.
　[J].Environmental Pollution & Control,2021,43(2):145.
点击复制

 沈阳市某工业园区挥发性有机物活性及来源解析()
分享到：

《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
43卷
期数:
2021年2期
页码:
145
栏目:
研究报告
出版日期:
2021-06-01

文章信息/Info

作者:
 李一倬方镜尧栗泽苑华道柱王帆英秋实叶华俊
 1.沈阳环境科学研究院，辽宁 沈阳 110005；2.聚光科技（杭州）股份有限公司，浙江 杭州 310052
关键词:
 工业园区挥发性有机物活性物种主成分分析正定矩阵因子分析
文献标志码:
A
摘要:
 利用沈阳市某工业园区大气监测数据，依据等效丙烯浓度（PEC）和臭氧生成潜势（OFP）法识别园区挥发性有机物（VOCs）活性物种，基于主成分分析（PCA）法和正定矩阵因子分析（PMF）模型进行VOCs来源解析。结果表明：芳香烃、烯烃和C5烷烃为园区活性较强的组分；PCA法和PMF模型的VOCs来源解析结果基本一致，园区VOCs主要排放源为工艺过程源、溶剂涂料源、工业燃烧源、油品挥发源和机动车尾气源，这与城市大气VOCs来源有明显差异。油品制造、化学药品制造、轮胎制造、溶剂涂料制造和造纸等是园区主要排放VOCs的行业，管理部门应加强对涉及以上行业的相关企业进行重点管控。

相似文献/References:

[1]李　蕾　冯银厂　郭昌胜.光催化降解室内挥发性有机污染物研究进展[J].环境污染与防治,2009,(7):2.
[2]王晓格　赵新建.车内空气挥发性有机物的检测与限值建议[J].环境污染与防治,2008,(9):97.
[3]孙晓慧　吕怡兵　潘荷芳等.吹扫捕集/气相色谱/质谱法测定水体中54种常见挥发性有机物的研究[J].环境污染与防治,2009,(11):58.
[4]谢志辉　陈林根　孙丰瑞等.脉冲放电降解实际空气流中甲苯的实验研究[J].环境污染与防治,2010,(6):11.
[5]鲁君　王红丽　陈长虹等.上海市机动车尾气VOCs组成及其化学反应活性[J].环境污染与防治,2010,(6):19.
[6]秦华鹏 刘阳生.室内环境中挥发性有机物释放过程的数学模型[J].环境污染与防治,2006,(2):96.
[7]王承智 胡筱敏 石荣等.等离子体技术应用于气相污染物治理综述[J].环境污染与防治,2006,(3):205.
[8]郭艳 张庆华 王德淑等.顶空—毛细管气相色谱法分析饮用水中挥发性有机物研究[J].环境污染与防治,2009,(8):1.
[9]唐访良 朱 文 余 波.气相色谱法分离和测定合成革用胶粘剂中的挥发性有机物[J].环境污染与防治,2002,(1):39.
[10]袁华丽 高松亭 韩朔睽.室内空气中挥发性有机物采样方法进展[J].环境污染与防治,2002,(5):297.

更新日期/Last Update: 2021-04-23