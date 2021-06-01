[1] 段曼莉,李志健,刘国欢,等. 改性生物炭对土壤中Cu2+吸附和分布的影响[J].环境污染与防治,2021,43(2):150.
　[J].Environmental Pollution & Control,2021,43(2):150.
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 改性生物炭对土壤中Cu2+吸附和分布的影响()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
43卷
期数:
2021年2期
页码:
150
栏目:
研究报告
出版日期:
2021-06-01

文章信息/Info

作者:
 段曼莉李志健刘国欢周蓓蓓王全九覃振伦孟海渔
 西安理工大学西北旱区生态水利国家重点实验室，陕西 西安 710048
关键词:
 生物炭土壤钝化吸附
文献标志码:
A
摘要:
 为探究改性生物炭吸附土壤中Cu2+的机制，以苹果树枝制备的生物炭为原材料，分别进行纳米分级和酸化改性后制成改性生物炭，分析其对土壤中Cu2+的吸附性能。结果表明，添加酸化纳米生物炭（HNBA）土壤吸附Cu2+的性能最优，对Cu2+的最大吸附量比对照处理（CK）高46.2%，采用Freundlich方程拟合吸附过程，拟合效果较好；改性生物炭吸附Cu2+的过程包括表面吸附、颗粒内扩散和液膜扩散等，可由准二级吸附动力学方程拟合其动力学过程，且添加HNBA土壤的准二级吸附速率常数最大，是CK的1.33倍。生物炭经纳米分级与酸化改性后，降低了土壤中有效态铜占比。HNBA可作为一种钝化重金属铜的良好材料，具有铜污染土壤修复潜力。

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更新日期/Last Update: 2021-04-23