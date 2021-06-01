[1] Àî³¬,Áõ¹Úºê,»Æ¿,µÈ. ¸´ºÏÎÛÈ¾ÍÁÈÀÖÐÊ®äå¶þ±½ÃÑ¡¢ÍµÄÍ¬²½Ï´ÍÑ[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2021,43(2):161.
µã»÷¸´ÖÆ
¡¡[J].Environmental Pollution & Control,2021,43(2):161.
¸´ºÏÎÛÈ¾ÍÁÈÀÖÐÊ®äå¶þ±½ÃÑ¡¢ÍµÄÍ¬²½Ï´ÍÑ()
¡¶»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ¡·[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]
- ¾í:
-
43¾í
- ÆÚÊý:
-
2021Äê2ÆÚ
- Ò³Âë:
-
161
- À¸Ä¿:
-
ÑÐ¾¿±¨¸æ
- ³ö°æÈÕÆÚ:
-
2021-06-01
ÎÄÕÂÐÅÏ¢/Info
- ×÷Õß:
-
Àî³¬; Áõ¹Úºê; »Æ¿; ÁÖ¿ï·É; ÕÅÃÍ
-
»ª¶«Àí¹¤´óÑ§×ÊÔ´Óë»·¾³¹¤³ÌÑ§Ôº£¬¹ú¼Ò»·¾³±£»¤»¯¹¤¹ý³Ì»·¾³·çÏÕÆÀ¼ÛÓë¿ØÖÆÖØµãÊµÑéÊÒ£¬ÉÏº£ 200237
- ¹Ø¼ü´Ê:
-
òüºÏÐÍ±íÃæ»îÐÔ¼Á ; ¸´ºÏÎÛÈ¾ÍÁÈÀ; ÖØ½ðÊô; Ê®äå¶þ±½ÃÑ; Í¬²½Ï´ÍÑ
- ÎÄÏ×±êÖ¾Âë:
-
A
- ÕªÒª:
-
ÎªÌ½¾¿òüºÏÐÍ±íÃæ»îÐÔ¼ÁN-Ê®¶þõ£»ùÒÒ¶þ°·ÈýÒÒËáÄÆÑÎ£¨LED3A£©Ó¦ÓÃÓÚÖØ½ðÊô-Ê®äå¶þ±½ÃÑ(BDE209)¸´ºÏÎÛÈ¾ÍÁÈÀÏ´ÍÑÐÞ¸´µÄ¿ÉÐÐÐÔ£¬²ÉÓÃÅúÆ½ºâÕñµ´ÊµÑé·¨£¬ÑÐ¾¿LED3A¶Ô¸´ºÏÎÛÈ¾ÍÁÈÀÖÐCuºÍBDE209µÄÍ¬²½Ï´ÍÑÐ§¹û£¬¿¼²ìÏ´ÍÑÊ±¼ä¡¢Ï´ÍÑÒºÅ¨¶È¡¢pHµÈ¶ÔÏ´ÍÑÂÊµÄÓ°Ïì¡£½á¹û±íÃ÷£ºLED3A¶ÔCuµ¥Ò»ÎÛÈ¾ÍÁÈÀ¡¢BDE209µ¥Ò»ÎÛÈ¾ÍÁÈÀÒÔ¼°Cu-BDE209¸´ºÏÎÛÈ¾ÍÁÈÀµÄÏ´ÍÑ¹ý³Ì¾ù·ûºÏ×¼¶þ¼¶¶¯Á¦Ñ§Ä£ÐÍ¡£Ëæ×ÅÏ´ÍÑÊ±¼äÑÓ³¤£¬CuºÍBDE209µÄÏ´ÍÑÂÊÖð²½Ôö´óºóÇ÷ÓÚÆ½ºâ£¬µ¥Ò»ÎÛÈ¾ÍÁÈÀÖÐµÄCu¡¢µ¥Ò»ÎÛÈ¾ÍÁÈÀÖÐµÄBDE209¡¢¸´ºÏÎÛÈ¾ÍÁÈÀÖÐµÄCu¡¢¸´ºÏÎÛÈ¾ÍÁÈÀÖÐµÄBDE209µÄ×î´óÏ´ÍÑÂÊ·Ö±ðÎª76.10%¡¢25.35%¡¢73.20%¡¢40.57%ªª¡£±È½Ï·¢ÏÖ£¬¸´ºÏÎÛÈ¾ÍÁÈÀÖÐBDE209µÄÏ´ÍÑÂÊÓÐËùÉý¸ß£¬Cu¶ÔBDE209µÄÏ´ÍÑ´æÔÚ´Ù½ø×÷ÓÃ¡£¸´ºÏÎÛÈ¾ÍÁÈÀÖÐ£¬Ëæ×ÅÏ´ÍÑÒºÅ¨¶ÈµÄÔö´ó£¬CuºÍBDE209µÄÏ´ÍÑÂÊÏÈÉý¸ßºóÓÐËù½µµÍ£»pH¶ÔCuÏ´ÍÑÂÊÓ°Ïì½ÏÐ¡£¬¶ÔBDE209Ï´ÍÑÂÊÓ°Ïì½Ï´ó£»Ë®ÍÁ±ÈµÄÌá¸ßÓÐÀûÓÚCuºÍBDE209µÄÏ´ÍÑ¡£ÑÐ¾¿±íÃ÷£¬LED3A¿ÉÍ¬Ê±òüºÏÖØ½ðÊô£¬ÔöÈÜÓÐ»úÎï£¬ÊµÏÖ¸´ºÏÎÛÈ¾ÍÁÈÀÖÐCuºÍBDE209µÄ¸ßÐ§Í¬²½Ï´ÍÑ¡£
¸üÐÂÈÕÆÚ/Last Update:
2021-04-23