选取北京市门头沟区与大兴区施工工地为监测对象，利用光散射法、重量法对施工工地不同点位扬尘进行实测研究，实验数据显示土方阶段工地内部不同区域扬尘浓度分布特征各不相同，基坑浓度远大于主出入口与下风向区域，且防尘水平较差的工地更容易产生高浓度扬尘污染。土方阶段产生的扬尘以粗颗粒物为主，且随着扬尘浓度的增大，PM 2.5 在PM 10 中的占比逐渐减小。各地区不同施工阶段、不同防尘水平下的工地扬尘排放量及排放因子差别明显。此外，风速是扬尘排放的关键影响因素。不同粒径颗粒物浓度均与风速呈明显的负相关，颗粒物粒径越大，其与风速的相关性也越显著。