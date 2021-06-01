[1] 徐开慧,哈斯其美格,张传涛,等. 堆肥强化微生物法处理含油污泥的现场试验[J].环境污染与防治,2021,43(2):178.
点击复制
[J].Environmental Pollution & Control,2021,43(2):178.
堆肥强化微生物法处理含油污泥的现场试验()
《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]
- 卷:
-
43卷
- 期数:
-
2021年2期
- 页码:
-
178
- 栏目:
-
研究报告
- 出版日期:
-
2021-06-01
文章信息/Info
- 作者:
-
徐开慧; 哈斯其美格; 张传涛; 徐娟娟; 韩智超; 陈丽华
-
西北民族大学化工学院，甘肃 兰州 730030
- 关键词:
-
堆肥法; 微生物法; 石油烃; 含油污泥
- 文献标志码:
-
A
- 摘要:
-
以含油污泥的石油烃高效降解为目的，以新鲜牛粪、含油污泥和玉米秸秆为原料，通过加入堆肥菌剂、降油复合菌剂和固肥菌剂，采用堆肥强化微生物法在陇东油田现场处理含油污泥。结果表明，堆肥强化微生物法现场处理含油污泥具有明显的升温现象，最高温度可以升至近60 ℃。pH降低说明腐殖质转化成了腐殖酸。C/N最终稳定在0.1（质量比）左右，485、685 nm下的吸光度比（E4/E6）最终降至约0.03，由此说明腐殖质的缩合度和芳构化程度很高，腐熟情况良好，堆肥达到了深度腐熟，总石油烃（TPH）降解率可以达到89.7%。因此，堆肥强化微生物法处理含油污泥是一种高效、经济、环保的好方法。
更新日期/Last Update:
2021-04-23