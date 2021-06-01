以含油污泥的石油烃高效降解为目的，以新鲜牛粪、含油污泥和玉米秸秆为原料，通过加入堆肥菌剂、降油复合菌剂和固肥菌剂，采用堆肥强化微生物法在陇东油田现场处理含油污泥。结果表明，堆肥强化微生物法现场处理含油污泥具有明显的升温现象，最高温度可以升至近60 ℃。pH降低说明腐殖质转化成了腐殖酸。C/N最终稳定在0.1（质量比）左右，485、685 nm下的吸光度比（E4/E6）最终降至约0.03，由此说明腐殖质的缩合度和芳构化程度很高，腐熟情况良好，堆肥达到了深度腐熟，总石油烃（TPH）降解率可以达到89.7%。因此，堆肥强化微生物法处理含油污泥是一种高效、经济、环保的好方法。