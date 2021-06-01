基于杭州市2014―2018年夏季（7―9月）的臭氧（O 3 ）监测数据，综合运用Lamb-Jenkinson大气环流分型方法、近地面风场特征参数和后向轨迹聚类方法，识别出杭州市夏季O 3 污染的主要大气环流型，总结气团传输轨迹类型，并在此基础上探讨2016年G20峰会期间的气象条件与O 3 污染变化的关系。结果表明，研究期间，均压（UM）环流型是杭州市夏季主要的污染大气环流型，UM环流型有利于O 3 的生成和累积。在UM环流型下，杭州O 3 污染除了本地生成外，还受到长三角及周边地区的污染传输影响。在2016年9月1―6日，杭州市处于UM环流型控制下，传输条件不利，但是O 3 浓度比污染气象条件相近的2015年降低，反映出G20峰会期间大气污染管控措施对杭州O 3 污染的有效控制作用。