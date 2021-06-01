[1] 严宇,田旭东,王雪松,等. 杭州市夏季臭氧污染的气象与传输特征分析[J].环境污染与防治,2021,43(2):182.
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[J].Environmental Pollution & Control,2021,43(2):182.
杭州市夏季臭氧污染的气象与传输特征分析()
《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]
- 卷:
-
43卷
- 期数:
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2021年2期
- 页码:
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182
- 栏目:
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研究报告
- 出版日期:
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2021-06-01
文章信息/Info
- 作者:
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严宇; 田旭东; 王雪松; 徐冰烨; 沈叶民; 王晓元
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1.北京大学环境科学与工程学院，环境模拟与污染控制国家重点联合实验室，北京 100871；2.浙江省生态环境监测中心，浙江省生态环境监测预警及质控研究重点实验室，浙江 杭州 310012
- 关键词:
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臭氧污染; 气象; 区域传输; 杭州; G20
- 文献标志码:
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A
- 摘要:
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基于杭州市2014―2018年夏季（7―9月）的臭氧（O3）监测数据，综合运用Lamb-Jenkinson大气环流分型方法、近地面风场特征参数和后向轨迹聚类方法，识别出杭州市夏季O3污染的主要大气环流型，总结气团传输轨迹类型，并在此基础上探讨2016年G20峰会期间的气象条件与O3污染变化的关系。结果表明，研究期间，均压（UM）环流型是杭州市夏季主要的污染大气环流型，UM环流型有利于O3的生成和累积。在UM环流型下，杭州O3污染除了本地生成外，还受到长三角及周边地区的污染传输影响。在2016年9月1―6日，杭州市处于UM环流型控制下，传输条件不利，但是O3浓度比污染气象条件相近的2015年降低，反映出G20峰会期间大气污染管控措施对杭州O3污染的有效控制作用。
更新日期/Last Update:
2021-04-23