[1] 常俊雨,门正宇,孙露娜,等. 基于隧道实验机动车苯并噻唑及其衍生物排放特征研究[J].环境污染与防治,2021,43(2):195.
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[J].Environmental Pollution & Control,2021,43(2):195.
基于隧道实验机动车苯并噻唑及其衍生物排放特征研究()
《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]
- 卷:
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43卷
- 期数:
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2021年2期
- 页码:
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195
- 栏目:
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研究报告
- 出版日期:
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2021-06-01
文章信息/Info
- 作者:
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常俊雨; 门正宇; 孙露娜; 魏宁; 金嘉欣; 吴琳; 王婷; 毛洪钧
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南开大学环境科学与工程学院，城市交通污染防治研究中心，天津 300071
- 关键词:
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苯并噻唑及其衍生物; 隧道实验; 排放因子; 暴露
- 文献标志码:
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A
- 摘要:
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为研究机动车源的排放特征，采集青岛嵩山隧道出入口空气样品，研究6种苯并噻唑及其衍生物（BTs）的分布特征，并计算其排放因子和人体对BTs的呼吸日暴露量。结果表明：（1）隧道入口PM2.5、PM10中BTs分别为（1.85±0.33）、（5.49±0.38） ng/m3；隧道出口PM2.5、PM10中BTs分别为（2.66±0.44）、（6.48±1.01） ng/m3；2-羟基苯并噻唑（2-OH-BT）和苯并噻唑为主要成分。（2）2-OH-BT可作为机动车排放的标识物。（3）PM2.5、PM10中BTs排放因子分别为（733.14±54.00）、（1 281.94±92.05） ng/（km・辆）。（4）人体对隧道PM2.5PM10中BTs的呼吸日暴露量分别为（11.45±1.72）、（29.60±3.05） ng/（kg・d），机动车排放BTs对路边环境人群具有较大健康风险。
更新日期/Last Update:
2021-04-23