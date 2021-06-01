为研究机动车源的排放特征，采集青岛嵩山隧道出入口空气样品，研究6种苯并噻唑及其衍生物（BTs）的分布特征，并计算其排放因子和人体对BTs的呼吸日暴露量。结果表明：（1）隧道入口PM 2.5 、PM 10 中BTs分别为（1.85±0.33）、（5.49±0.38） ng/m3；隧道出口PM 2.5 、PM 10 中BTs分别为（2.66±0.44）、（6.48±1.01） ng/m3；2-羟基苯并噻唑（2-OH-BT）和苯并噻唑为主要成分。（2）2-OH-BT可作为机动车排放的标识物。（3）PM 2.5 、PM 10 中BTs排放因子分别为（733.14±54.00）、（1 281.94±92.05） ng/（km・辆）。（4）人体对隧道PM 2.5 PM 10 中BTs的呼吸日暴露量分别为（11.45±1.72）、（29.60±3.05） ng/（kg・d），机动车排放BTs对路边环境人群具有较大健康风险。