[1] 马茹茹,刘锦卉,史晓凯,等. 不同种类生物炭对砷污染土壤的改良效应[J].环境污染与防治,2021,43(2):200.
　[J].Environmental Pollution & Control,2021,43(2):200.
点击复制

 不同种类生物炭对砷污染土壤的改良效应()
分享到：

《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
43卷
期数:
2021年2期
页码:
200
栏目:
研究报告
出版日期:
2021-06-01

文章信息/Info

作者:
 马茹茹刘锦卉史晓凯李磊刘利军向云
 1. 山西省土壤环境与养分资源重点实验室，山西 太原 030006；2.山西晋环科源环境资源科技有限公司，山西 太原 030024；3.山西省环境科学研究院，山西 太原 030027；4.太原理工大学水利科学与工程学院，山西 太原 030024
关键词:
 砷污染土壤 生物炭砷形态改良效应
文献标志码:
A
摘要:
 采用温室盆栽法考察施入不同生物炭对土壤理化性状、土壤养分以及砷化学形态的影响。结果表明：施入不同种类生物炭均可提高土壤pH，同时生物炭还可提高土壤有机质、阳离子交换量（CEC）、有效磷和速效钾含量，改良土壤性能。4种生物炭对pH影响大小依次为KOH改性生物炭（BC4）>零价铁改性生物炭（BC3）>玉米秸秆生物炭（BC1）>HNO3改性生物炭（BC2），BC1对土壤有机质改良效果最好，BC4对土壤CEC的影响最大，4种生物炭对土壤养分的改良效果差别相对较小。生物炭还可降低土壤中砷的生物有效性，土壤砷质量浓度为20、40 mg/kg时，4种生物炭可使可交换态砷质量分数分别下降10.30百分点至11.75百分点、15.31百分点至17.74百分点。综合考虑生物炭改性成本及土壤改良效果，用KOH改性的BC4更适合用于砷污染土壤的修复。

相似文献/References:

[1]郭小青,葛青,陈丽春,等.超声波辅助萃取测定土壤中有机物结合态和硫化物结合态镉的研究[J].环境污染与防治,2014,(5网):4.
[2]白雪,邵超峰,陆文涛,等.工业企业集聚区周边土壤环境质量综合评价指标体系与分区管理对策研究[J].环境污染与防治,2014,(9):93.
[3]岑慧贤 王树功 仇荣亮 马灵芳.模拟酸雨对土壤盐基离子的淋溶释放影响[J].环境污染与防治,2001,(1):13.
[4]陈西平.三峡库区农田径流污染情势分析及对策[J].环境污染与防治,1992,(5):31.
[5]徐 进 陆贻通.氟乐灵在土壤中的残留与降解[J].环境污染与防治,1989,(3):9.
[6]金学根 韩志福 陆遐南.石墨炉原子吸收法直接测定土壤中的镉[J].环境污染与防治,1989,(3):39.
[7]李 雄 徐迪民 赵由才等.生活垃圾填埋场封场后种植植物中重金属迁移研究[J].环境污染与防治,2006,(9):641.
[8]刘永红　叶发兵　岳霞丽等.pH及Zn2+对土壤和铁、铝氧化物吸附苄嘧磺隆的影响[J].环境污染与防治,2006,(9):649.
[9]段华波　黄启飞　王　琪等.土壤有机物污染控制标准制订的方法学研究[J].环境污染与防治,2007,(1):70.
[10]王　利　陈振楼　许世远等.上海市延安高架道路绿地土壤与沿线灰尘中铅的分布特征[J].环境污染与防治,2007,(2):132.

更新日期/Last Update: 2021-04-23