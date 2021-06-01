研究了生产历史长达43年的华北地区已停产的某化肥厂污染场地土壤和地下水中氨氮分布特征及其非致癌风险。结果表明：该场地内土壤氨氮质量浓度为0.29~7 020.00 mg/kg，污染主要集中在碳化工房和变换、脱硫工房等核心生产区，以及发生过液氨泄漏事故的南部空地区域；氨氮浓度总体随土壤深度的增加呈现先上升后降低的趋势，深度为6.00~20.00 m的区域是污染高值区；地下水中氨氮浓度分布以核心生产区的碳化工房区域为中心向四周扩散，最高质量浓度达到859.40 mg/L，与土壤氨氮分布特征基本一致；作为居住用地，该场地地下水中氨氮的非致癌危害商处于可接受风险范围内，但表层土壤（0~6.00 m）和下层土壤（6.00~17.00 m）中氨氮的非致癌危害商均超出人体健康可接受范围，应采取一定的管理措施，阻断土壤氨氮进入空气和地下水。