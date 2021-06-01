[1] 杨秋颖,张芸,孙德林,等. 碳酸二甲酯为添加剂的汽油生命周期评价研究[J].环境污染与防治,2021,43(2):229.
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[J].Environmental Pollution & Control,2021,43(2):229.
碳酸二甲酯为添加剂的汽油生命周期评价研究()
《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]
- 卷:
-
43卷
- 期数:
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2021年2期
- 页码:
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229
- 栏目:
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环境监测与评价
- 出版日期:
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2021-06-01
文章信息/Info
- 作者:
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杨秋颖; 张芸; 孙德林; 侯昊晨; 刘昱彤
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工业生态与环境工程教育部重点实验室，大连理工大学环境学院，辽宁 大连 116024
- 关键词:
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碳酸二甲酯; 汽油添加剂; 生命周期评价; 环境影响
- 文献标志码:
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A
- 摘要:
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碳酸二甲酯（DMC）是近年来广受关注的环保型绿色化学品，由于其含氧量高、环保、无毒，一直被认为是极具潜力的替代甲基叔丁醚的汽油添加剂。使用生命周期评价方法对DMC为添加剂的汽油的环境影响进行分析，将其整个生命周期分为5个子过程，并考虑包括人类健康毒性（HTP）等12种环境影响。结果表明：DMC为添加剂的汽油的总环境影响为2.74×10-11，其中HTP的环境影响贡献最大；汽油生产调和及储存子过程的环境影响贡献最大，运输和汽车使用子过程的环境影响贡献相对很低。
更新日期/Last Update:
2021-05-18