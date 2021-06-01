碳酸二甲酯（DMC）是近年来广受关注的环保型绿色化学品，由于其含氧量高、环保、无毒，一直被认为是极具潜力的替代甲基叔丁醚的汽油添加剂。使用生命周期评价方法对DMC为添加剂的汽油的环境影响进行分析，将其整个生命周期分为5个子过程，并考虑包括人类健康毒性（HTP）等12种环境影响。结果表明：DMC为添加剂的汽油的总环境影响为2.74×10-11，其中HTP的环境影响贡献最大；汽油生产调和及储存子过程的环境影响贡献最大，运输和汽车使用子过程的环境影响贡献相对很低。